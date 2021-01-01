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Ревакцинація AstraZeneca: Волинь отримала нову партію препарату. ВІДЕО

Ревакцинація AstraZeneca: Волинь отримала нову партію препарату. ВІДЕО
На Волинь цими вихідними надійшла партія вакцини AstraZeneca італійського виробництва – 16 тисяч доз. Препарати будуть використовувати для другої дози щеплень.

Про це повідомила Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко.

Першу дозу отримали 14 200 волинян. Крім AstraZeneca, щеплення проводять препаратами Pfizer та CoronaVac, каже посадовиця.

Ревакцинацію AstraZeneca проводитимуть людям, яким першу дозу ввели 84 дні тому, зазначила розповіла сімейна лікарка Наталія Щербіна. Каже: людям, котрим передбачена вакцина для повторного щеплення, медики телефонують.

Перше щеплення наразі можна зробити препаратом CoronaVac.

"Чим ближче до 12 тижня, тим кращий імунітет, тим краще виробляються антитіла. Тому ми по-максимуму наближуємо до 84-го дня", – зазначила лікарка.

Коли саме після другої дози вакцини потрібно робити щеплення наступного разу, поки що інструкцій немає, говорить головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко.

Із її слів, людина, котра отримала дві дози, через 14 днів вважається захищеною від коронавірусної інфекції.

Волиняни, які отримали другу дозу вакцини, можуть отримати сертифікат міжнародного зразка через свого сімейного лікаря. Минулого тижня шість бригад медиків пройшли навчання і готові вакцинувати волинян, додала Людмила Рожко.

Нині в області є 27 мобільних бригад і 65 стаціонарних пунктів щеплень. Станом на 7 червня другу дозу вакцини різних виробників отримали майже три тисячі волинян.




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Теги: Волинь, ревакцинація, AstraZeneca
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