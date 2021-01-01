Волинські студенти отримуватимуть президентські стипендії





Про це йдеться в наказі міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.



Студентам нараховуватимуть президентські стипендії щомісяця протягом 2 семестру 2020-2021 навчального року.



В додатку до наказу йдеться, що з поміж інших стипендії Президента України отримуватимуть п'ятеро студентів двох найбільших вишів Волині - Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного уніврситету.



Стипендіатами стали: Уляна Благовірна, Рудик Анастасія та Тригубець Дарина з Волинського національного університету імені Лесі Українки і Софія Ляшук, Еліна Поляшенко з Луцького національного технічного університету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятеро студентів волинських закладів вищої освіти отримуватимуть академічні стипендії Президента України.Про це йдеться в наказі міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.Студентам нараховуватимуть президентські стипендії щомісяця протягом 2 семестру 2020-2021 навчального року.В додатку до наказу йдеться, що з поміж інших стипендії Президента України отримуватимуть п'ятеро студентів двох найбільших вишів Волині - Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного уніврситету.Стипендіатами стали: Уляна Благовірна, Рудик Анастасія та Тригубець Дарина з Волинського національного університету імені Лесі Українки і Софія Ляшук, Еліна Поляшенко з Луцького національного технічного університету.

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