Волинські студенти отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 22:57
П'ятеро студентів волинських закладів вищої освіти отримуватимуть академічні стипендії Президента України.
Про це йдеться в наказі міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Студентам нараховуватимуть президентські стипендії щомісяця протягом 2 семестру 2020-2021 навчального року.
В додатку до наказу йдеться, що з поміж інших стипендії Президента України отримуватимуть п'ятеро студентів двох найбільших вишів Волині - Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного уніврситету.
Стипендіатами стали: Уляна Благовірна, Рудик Анастасія та Тригубець Дарина з Волинського національного університету імені Лесі Українки і Софія Ляшук, Еліна Поляшенко з Луцького національного технічного університету.
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Про це йдеться в наказі міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Студентам нараховуватимуть президентські стипендії щомісяця протягом 2 семестру 2020-2021 навчального року.
В додатку до наказу йдеться, що з поміж інших стипендії Президента України отримуватимуть п'ятеро студентів двох найбільших вишів Волині - Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного уніврситету.
Стипендіатами стали: Уляна Благовірна, Рудик Анастасія та Тригубець Дарина з Волинського національного університету імені Лесі Українки і Софія Ляшук, Еліна Поляшенко з Луцького національного технічного університету.
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