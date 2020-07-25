Басейни просто неба: де та за скільки можна поплавати у Луцьку і поблизу міста

Фітнес-клуб "Maximus" розташований на вулиці Електроапаратній, 4. Тут працює басейн під відкритим небом на 300 "квадратів". Довжина басейну – 20 метрів, ширина – 11. Ширина доріжки – 2,4 метра. Глибина – 1,5 метра. На території є комфортні лежаки, парасолі, роздягальні, душ, а також лаунж-зона. Басейн - із підігрівом, тож температура води тут комфортна за будь-якої погоди.Можна приходити в басейн на один день або ж купувати абонемент. Одноразове відвідування вдень коштує 250 гривень у будні і 350 – у п'ятницю та вихідні. Дітям до 4 років вхід безкоштовний, від 4 до 10 років – 150 гривень (будні), 200 (п'ятниця та вихідні).Басейн відкритий для відвідувачів у будні з 10:00 до 22:00, у п’ятницю, суботу та неділю – з 8:00 до 22:00.Варто додати, що одне з улюблених місць лучан для відпочинку із басейном -- планують відкрити наприкінці червня - на початку липня.Комплексу відпочинку розташований у селі Брище, що за 15 кілометрів від Луцька. Влітку тут працюють великий відкритий басейн і дитячий басейн. На території розміщені зручні шезлонги, парасолі, що захищають від сонця, а також комфортні шале. У межах пляжної зони є волейбольний майданчик.Відпочинок для дорослих із понеділка до середи з врахуванням шезлонгу обійдеться у 300 гривень на день для однієї людини, шале - 800 гривень з компанії з 2-х дорослих (максимум) та двох дітей, четвер-п'ятниця - 350 гривень за шезлонг, шале - 1000 гривень з компанії, вихідні - 400 гривень із шезлонгом для людини, 1200 гривень - із шале для компанії. Для дітей до 5 років - вхід безкоштовний. Від 5 років - 100 гривень без оренди шезлонгу.Працює басейн залежно від погодних умов з 10:00 до 20:00.Готельно-ресторанний комплекс знаходиться у Гірці Полонці, що за 10 кілометрів від Луцька. Тут облаштували окремий пляжний клуб, де розміщені шезлонги, гамаки, столики з парасолями під якими можна сховатися від спеки.На території є два круглих басейни – менший діаметром 9 м зі змінною глибиною від 1,5 м до 1,8 м, підсвіткою, центральним повітряним гейзером, боковими напірними гідромасажними форсунками, та великий діаметром 15 м, сталою глибиною 1,5 м з підсвіткою, водоспадом та фонтаном в центрі. Станом на 8 червня працює лише більший басейн.У будні відпочинок для дорослого обійдеться у 200 гривень, у вихідні та свята - 270 гривень; для дітей від 5 до 12 років у будні – 100 гривень, на свята - 150 гривень.Працює басейн із 11:00 до 20:00.