У Польщі українці відкрили незаконну агенцію праці





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Обоє займалися посередництвом при працевлаштуванні без наявності відповідних дозволів, необхідних для діяльності агенції праці. Фірма була зареєстрована в Жешуві. Крім того, вони дали нелегально роботу шістьом іноземцям, четверо з яких - громадяни України. Ті працювали на продуктових оптових складах.



Трьом нелегальним працівникам вже видали зобов'язання до виїзду з Польщі, ще проти двох порушили адміністраційні справи. Власницю фірми та члена правління покарають штрафом за незаконну діяльність. Розмір штрафу визначить суд.



Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за останній час. Попередній, коли українці в Польщі незаконно займалися агенцією праці, викрили в Кошаліні.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці в Польщі незаконно займалися агенцією праці і незаконно працевлаштовували співвітчизників та інших іноземців.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, викрили 37-річну громадянку України, яка була власницею ТОВ, та 24-річного члена правління цього ТОВ, також українця.Обоє займалися посередництвом при працевлаштуванні без наявності відповідних дозволів, необхідних для діяльності агенції праці. Фірма була зареєстрована в Жешуві. Крім того, вони дали нелегально роботу шістьом іноземцям, четверо з яких - громадяни України. Ті працювали на продуктових оптових складах.Трьом нелегальним працівникам вже видали зобов'язання до виїзду з Польщі, ще проти двох порушили адміністраційні справи. Власницю фірми та члена правління покарають штрафом за незаконну діяльність. Розмір штрафу визначить суд.Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за останній час. Попередній, коли українці в Польщі незаконно займалися агенцією праці, викрили в Кошаліні.

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