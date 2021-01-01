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Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію

Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію
Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкриває кордони для українців з 11 червня.

Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості", - заявив Кулеба.
За його словами, Угорщина стала першою країною ЄС, з якою є таке рішення.

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Теги: паспорти вакцинації, Угорщина
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