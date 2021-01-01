Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію
Сьогодні, 21:12
Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкриває кордони для українців з 11 червня.
Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості", - заявив Кулеба.
За його словами, Угорщина стала першою країною ЄС, з якою є таке рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості", - заявив Кулеба.
За його словами, Угорщина стала першою країною ЄС, з якою є таке рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вперше за півстоліття: «Луцькводоканал» розпочав наймасштабніший проєкт модернізації очисних споруд .ФОТО
Сьогодні, 21:46
Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію
Сьогодні, 21:12
Змагання з риболовлі, шашок, пляжного волейболу: поблизу Луцька проведуть спортивний фестиваль
Сьогодні, 20:39
Зловмисники викрали електродвигуни з волинського підприємства
Сьогодні, 20:15