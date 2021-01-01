Перша країна Євросоюзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію





Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.



"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості", - заявив Кулеба.

За його словами, Угорщина стала першою країною ЄС, з якою є таке рішення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкриває кордони для українців з 11 червня.Про це глава Міністерства закордонних справ України повідомив у Twitter."Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості", - заявив Кулеба.За його словами, Угорщина стала першою країною ЄС, з якою є таке рішення.

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