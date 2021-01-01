На польсько-українському кордоні почали вакцинувати заробітчан





Про це



У трьох пунктах пропуску (“Медика-Шегині”, “Гребенне-Рава-Руська”, “Дорогуськ-Ягодин”) ці тимчасові пункти розгорнули у місцях відразу перетину українсько-польського кордону. Натомість у пункті пропуску “Корчова-Краківець” вакцинуватися можна буде у мобільному пункті щеплень, розгорнутому в пункті обслуговуванні пасажирів “Замєхув” (MOP Zamiechow), за близько 30 км від кордону.



Тимчасові пункти тестування проти COVID-19 та вакцинації є цілодобовими.



У медичному центрі поки що не визначилися з початком вакцинації іноземців поблизу двох інших діючих пунктів пропуску на спільному кордоні - “Долгобичув-Угринів” та “Будомєж-Грушів”.



Як запевняють польські медики, без врахування можливого очікування у черзі, сам процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30-40 хвилин. Зокрема, тестування проти COVID-19 і подальше отримання результату становить 15 хв., а згодом процес заповнення анкети, отримання е-направлення і вакцинації – ще понад 15 хвилин.



Крім громадян України, які матимуть при собі підтверджувальні документи про прямування на роботу до Польщі (дозвіл на працю, заява працедавця про намір працевлаштувати іноземця), у таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.



У центрі “Медик” запевнили, що вакцинуватимуть іноземців усіма чотирма вакцинами, які сертифіковано в ЄС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) і які доступні в Польщі. Водночас, як повідомили агентству особи, які у четвер вакцинувалися в одному з цих тимчасових пунктів, їм пропонувалися на вибір вакцини Pfizer та AstraZeneca. Після цього медики надавали направлення на отримання другої дози вакцини на 1 липня або пізніше. За розпорядженням уряду Польщі, з 1 липня особа може отримати другу дозу вакцини у будь-якому місці, не прив’язуючись до місця першої вакцинації.



Загальна процедура тестування та подальшого щеплення (вакцина є безкоштовною) у такому пункті коштує іноземцю 130 злотих (близько 1 тис. грн).



Станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 23 млн щеплень, понад 9 млн осіб є повністю вакцинованими.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік чотирьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 10 червня розпочалася акція щеплення громадян України та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до Польщі.Про це Укрінформу повідомили у медичному центрі “Медик” із Жешува, який організовує акцію добровільного щеплення українців відразу після перетину кордону.У трьох пунктах пропуску (“Медика-Шегині”, “Гребенне-Рава-Руська”, “Дорогуськ-Ягодин”) ці тимчасові пункти розгорнули у місцях відразу перетину українсько-польського кордону. Натомість у пункті пропуску “Корчова-Краківець” вакцинуватися можна буде у мобільному пункті щеплень, розгорнутому в пункті обслуговуванні пасажирів “Замєхув” (MOP Zamiechow), за близько 30 км від кордону.Тимчасові пункти тестування проти COVID-19 та вакцинації є цілодобовими.У медичному центрі поки що не визначилися з початком вакцинації іноземців поблизу двох інших діючих пунктів пропуску на спільному кордоні - “Долгобичув-Угринів” та “Будомєж-Грушів”.Як запевняють польські медики, без врахування можливого очікування у черзі, сам процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30-40 хвилин. Зокрема, тестування проти COVID-19 і подальше отримання результату становить 15 хв., а згодом процес заповнення анкети, отримання е-направлення і вакцинації – ще понад 15 хвилин.Крім громадян України, які матимуть при собі підтверджувальні документи про прямування на роботу до Польщі (дозвіл на працю, заява працедавця про намір працевлаштувати іноземця), у таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.У центрі “Медик” запевнили, що вакцинуватимуть іноземців усіма чотирма вакцинами, які сертифіковано в ЄС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) і які доступні в Польщі. Водночас, як повідомили агентству особи, які у четвер вакцинувалися в одному з цих тимчасових пунктів, їм пропонувалися на вибір вакцини Pfizer та AstraZeneca. Після цього медики надавали направлення на отримання другої дози вакцини на 1 липня або пізніше. За розпорядженням уряду Польщі, з 1 липня особа може отримати другу дозу вакцини у будь-якому місці, не прив’язуючись до місця першої вакцинації.Загальна процедура тестування та подальшого щеплення (вакцина є безкоштовною) у такому пункті коштує іноземцю 130 злотих (близько 1 тис. грн).Станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 23 млн щеплень, понад 9 млн осіб є повністю вакцинованими.

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