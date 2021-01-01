Вільна ініціатива, прогресивні думки та незалежність: вперше у Луцьку – (не)конференція педагогів. ФОТО

Що передусім асоціюється зі словом «конференція»? Заздалегідь підготована програма, монотонні виступи, безучасність присутніх… Утім, наймолодша луцька школа – ліцей №27 – вирішила долучитися до світової спільноти EdCamp, перевернувши уявлення про такі події. EdCamp – це (не)конференції для шкільних педагогів, які проходять в абсолютно новому вільному форматі: із «живими» дискусіями, актуальними тренінгами та майстер-класами. До того ж, тут програму визначають у день проведення, кожен із учасників може стати спікером.Координаторка mini-EdCamp Lutsk Lyceum 27, вчителька фізики, заступниця директора ліцеюрозповідає, що EdCamp – не нова практика для національної спільноти, однак нова для міста. Кілька років тому на Волі проводили дві такі (не)конференції – одну організовував Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, іншу – школа в Маневичах.«Нашому ліцею на той час був лише рік. Ми подивилися і кинули виклик: «Зможемо!». Щиро вдячна Оксані Словік (ред. – координаторка mini-EdCamp, вчителька початкових класів, торік увійшла в ТОП-50 найкращих вчителів країни), яка не побоялася заповнити величезну кількість паперів, анкет, аби податися на конкурс. Нам довелося пройти непростий відбір, було багато учасників, які хотіли завоювати це право. І нам це вдалося! Але не без підтримки», - говорить Вероніка Захарчук.Так, є (не)конференції, які частково фінансує рух EdCamp Ukraine, однак ліцею №27 запропонували робити все своїми силами. Аби підтримати освітян у прагненні здобути нові знання та навчитися новому, до фінансування заходу долучилися спонсори. Серед них – Будівельна компанія «Інвестор», що неодноразово долучалася до втілення в життя прогресивних ініціатив.«У нашій школі сьогодні багато зон із білими воронами, адже вчителі, які відвідують EdCamp і долучилися до цього руху називають себе «білими воронами». Бо вони прагнуть змін, роблять ці зміни і формують спільноту відповідального учительства», - зазначає координаторка mini-EdCamp Lutsk Lyceum 27.За словами директора ліцею №27, хоч заклад освіти й молодий, але виборов право проводити в Луцьку EdCamp з надважливою тематикою: «Вчитися інакше: виклик чи поштовх діяти». Ліцею №27 – три роки, і від початку його місією стало рухатися вперед, впроваджувати новації.«Луцький ліцей №27 – заклад освіти креативних, творчих педагогів, які працюють над собою, самовдосконалюються, працюють над самоосвітою. Люди молоді, але амбітні, бачать перспективи в майбутньому, мають мету і йдуть до неї, рухаються вперед. Луцький ліцей №27 – заклад освіти, де є відповідальні батьки, які мають свої ідеї, втілюють їх в життя, допомагають будувати імідж закладу освіти. Луцький ліцей №27 – заклад освіти, де навчаються здібні, освічені, обдаровані діти, діти, які є патріотами школи, громади, міста, країни загалом. Тож наше бажання рухатися вперед виправдане», - каже Віталій Бондар.Він також подякував за підтримку соціальним партнерам, які дають можливість освітньому середовищу розвиватися і рухатися вперед, зокрема фонду «Тільки разом», рекламній агенції «Аполінарія», видавництву «Ранок», Будівельній компанії «Інвестор».У кожного з учасників mini-EdCamp Lutsk Lyceum 27 – неспокійні емоції, неспокійні серця, адже всі вони прагнуть розвивати освіту у новому руслі, вважає заступниця міського голови. Наприклад, у першій панельній дискусії «Освіта сьогодні – впевненість успішного завтра?» взяли участь освітяни, представники батьківської громадськості, перші випускники ліцею. Серед іншого обговорювали, якою повинна бути освіта, щоб кожен учень та учениця були впевнені у власних силах, чого не вистачає у школі для різнобічного розвитку учнів та учениць, що робити вчителю, аби не бути для своїх учнів «людиною з минулого» та що означає для випускників ліцею поняття «успішне завтра».«Для того, щоб завтра було успішним, передусім потрібно, щоб було це «завтра». Без завтра успішне завтра неможливе. Для того, щоб було завтра, потрібно повноцінно реалізувати себе сьогодні, тому що сьогодні ми проживаємо шанс для того, аби потрапити у завтра. Чим більш повноцінно ми його проживаємо, тим менше потреб ми відчуватимемо, втрапивши у завтра», – висловився один із перших випускників ліцею, якому важливо постійно розвиватися.Перша президентська стипендіатка ліцеювважає, що ключ до успіху полягає в наполегливості та організації свого простору:«Дуже важливо знати свою мету, знати, як її досягнути, але найважливіше - мати силу духу, мотивацію. Тому, напевно, перша за все важливі наполегливість, віра в свої силі, адже часто, коли залишається трішки для досягнення цілі, ми хочемо здатися».Сьогодні освітянам підготувати надзвичайно насичену програму, долучивши успішних спікерів у Києва, Львова, Дубна, Харкова, Умані, Вінниці. Зокрема вчитимуть педагогів долати свої страхи, аби віднайти успіх, як працювати, коли є особисті складнощі в житті, як мотивувати учнів, сучасно подавати контент, розвивати літературні здібності, успішно працювати в команді з учнями тощо. Загалом mini-EdCamp Lutsk Lyceum 27 зібрав 160 учасників та учасниць на онлайн та офлайн сесіях, 26 спікерів та спікерок, 10 експертів та експерток, 50 волонтерів.