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Борщ за рецептом Косачів: на Волині започатковують гастрономічний фестиваль

Борщ за рецептом Косачів: на Волині започатковують гастрономічний фестиваль
Волинський краєзнавчий музей започатковує захід, присвячений гастрономічним уподобанням Косачів. Вперше він відбудеться у Колодяжному 27 червня 2021 року.

Про це розповіла директорка музею Оксана Важатко у програмі «Ретро-Волинь» 12 червня на 12 каналі, зауваживши, що ще не придумали назву цьому заходу.

«Будемо говорити про гастрономічні уподобання Косачів, хоч багато є інформації про те, що вони не приділяли багато уваги цьому. Плануємо відкрити виставку посуду, прочитати лекцію про харчові вподобання Косачів», – повідомила директорка.

«Ми запросили шеф-кухаря, який буде варити борщ за рецептом Косачів, запросили два гурти, які будуть створювати атмосферу цього свята. Також доповнимо усе фотозонами, майстер-класами, задіємо якесь кафе, яке допоможе почуватися на належному рівні, і попробуємо започаткувати таке свято в самій садибі Косачів», – каже Оксана Важатко.

За її словами, на відміну від фестивалів, присвячених Лесі Українці, які організовують письменники, цей хочуть зробити більш сучасним.

«Цей рік буде першим, побачимо, як вийде ця справа, чи вдасться залучити, сподобатися» – додала директорка музею.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, фестиваль, Колодяжне, Косачі
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