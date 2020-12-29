Які вакансії і яку зарплату пропонують медикам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 12:00
Наразі у волинські медзаклади шукають спеціалістів у Луцькому, Володимир-Волинському та Ратнівському районах. Оплату за їх працю пропонують від 10 до 14 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень потрібен лікар-статистик. Обов'язки: збирати, аналізувати та узагальнюати дані щодо показників здоров'я населення, складати та готувати статистичні звіти згідно з встановленими формами, проводити статистичні і клініко-статистичні дослідження та їх аналіз економіки і фінансування охорони здоров'я, підбору та використання кадрів, аналізувати і складати статистичні матеріали для нарад, конференцій. За деталями - (0332) 72 82 89.
Також шукають лікаря ветеринарної медицини, якому готові платити 10 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст буде надавати медичну ветеринарну допомогу тваринам, проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання захворювань у тварин, а також моніторити виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, здійснювати процедури дезінфекції та дезінсекції на території господарства і приміщень, призначених для зберігання продукції, розробляти плани лікування, проведити маніпуляційні процедури, забезпечувати житлом. Забезпечують житлом. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтеся за номером: (0332) 72 82 89.
Для діагностики, терапії, хірургічні втручань та ведення документації, карток обліку хворих тварин візьмуть на роботу лікаря вереринарної медицини. Йому обіцяють винвгороду у розмірі 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89.
Є пропозиція для лікаря-анестезіолога, який повинен забезпечувати належний рівень спеціального передопераційного обстеження, проводити загальне знеболення, реанімаційну допомогу, необхідні обстеження, інтенсивну терапію у хворих з розладами життєво важливих функцій. Заробітна плата - 14 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.
У селі Романів Луцького району на зарплату 10 тисяч гривень запрошують на роботу лікаря ветеринарної медицини. Фахівець має розпізнавати, лікувати та запобігати хворобам жуйних тварин (великої рогатої худоби та їх потомства), контролювати стан здоров'я стада, харчування, надої молока та зоогігієнічні умови утримання. (0332) 71 95 06 (Іванна Михайлівна).
У Володимирі-Волинському для ведення змішаного прийому, складання плану лікування, заповнення медичної та звітної документації потрібен лікар-стоматолог. Оплата - 11 тисяч гривень на місяць. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).
У селі Федорівка Володимир-Волинського району є вакансія для фельдшера ветеринарної медицини, який буде проводити лікувально-профілактичних роботи у період вирощування птиці. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).
У трьох населених пунктах Ратнівського району (села Самари, Річниця, Замшани) шукають сімейних лікарів. Їм пропонують оплату у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. В їх обов'язки входитиме надання невідкладної медико-санітарної допомоги, ведення хворих пацієнтів згідно заключених декларацій. (0266) 2 25 36 (Наталія Григорівна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень потрібен лікар-статистик. Обов'язки: збирати, аналізувати та узагальнюати дані щодо показників здоров'я населення, складати та готувати статистичні звіти згідно з встановленими формами, проводити статистичні і клініко-статистичні дослідження та їх аналіз економіки і фінансування охорони здоров'я, підбору та використання кадрів, аналізувати і складати статистичні матеріали для нарад, конференцій. За деталями - (0332) 72 82 89.
Також шукають лікаря ветеринарної медицини, якому готові платити 10 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст буде надавати медичну ветеринарну допомогу тваринам, проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання захворювань у тварин, а також моніторити виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, здійснювати процедури дезінфекції та дезінсекції на території господарства і приміщень, призначених для зберігання продукції, розробляти плани лікування, проведити маніпуляційні процедури, забезпечувати житлом. Забезпечують житлом. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтеся за номером: (0332) 72 82 89.
Для діагностики, терапії, хірургічні втручань та ведення документації, карток обліку хворих тварин візьмуть на роботу лікаря вереринарної медицини. Йому обіцяють винвгороду у розмірі 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89.
Є пропозиція для лікаря-анестезіолога, який повинен забезпечувати належний рівень спеціального передопераційного обстеження, проводити загальне знеболення, реанімаційну допомогу, необхідні обстеження, інтенсивну терапію у хворих з розладами життєво важливих функцій. Заробітна плата - 14 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.
У селі Романів Луцького району на зарплату 10 тисяч гривень запрошують на роботу лікаря ветеринарної медицини. Фахівець має розпізнавати, лікувати та запобігати хворобам жуйних тварин (великої рогатої худоби та їх потомства), контролювати стан здоров'я стада, харчування, надої молока та зоогігієнічні умови утримання. (0332) 71 95 06 (Іванна Михайлівна).
У Володимирі-Волинському для ведення змішаного прийому, складання плану лікування, заповнення медичної та звітної документації потрібен лікар-стоматолог. Оплата - 11 тисяч гривень на місяць. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).
У селі Федорівка Володимир-Волинського району є вакансія для фельдшера ветеринарної медицини, який буде проводити лікувально-профілактичних роботи у період вирощування птиці. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).
У трьох населених пунктах Ратнівського району (села Самари, Річниця, Замшани) шукають сімейних лікарів. Їм пропонують оплату у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. В їх обов'язки входитиме надання невідкладної медико-санітарної допомоги, ведення хворих пацієнтів згідно заключених декларацій. (0266) 2 25 36 (Наталія Григорівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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