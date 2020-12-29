Які вакансії і яку зарплату пропонують медикам на Волині. ПЕРЕЛІК

Наразі у волинські медзаклади шукають спеціалістів у Луцькому, Володимир-Волинському та Ратнівському районах. Оплату за їх працю пропонують від 10 до 14 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатупотрібен. Обов'язки: збирати, аналізувати та узагальнюати дані щодо показників здоров'я населення, складати та готувати статистичні звіти згідно з встановленими формами, проводити статистичні і клініко-статистичні дослідження та їх аналіз економіки і фінансування охорони здоров'я, підбору та використання кадрів, аналізувати і складати статистичні матеріали для нарад, конференцій. За деталями - (0332) 72 82 89.Також шукають, якому готові платитина місяць. Спеціаліст буде надавати медичну ветеринарну допомогу тваринам, проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання захворювань у тварин, а також моніторити виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, здійснювати процедури дезінфекції та дезінсекції на території господарства і приміщень, призначених для зберігання продукції, розробляти плани лікування, проведити маніпуляційні процедури, забезпечувати житлом. Забезпечують житлом. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтеся за номером: (0332) 72 82 89.Для діагностики, терапії, хірургічні втручань та ведення документації, карток обліку хворих тварин візьмуть на роботу. Йому обіцяють винвгороду у розмірі. Контакти: (0332) 72 82 89.Є пропозиція для, який повинен забезпечувати належний рівень спеціального передопераційного обстеження, проводити загальне знеболення, реанімаційну допомогу, необхідні обстеження, інтенсивну терапію у хворих з розладами життєво важливих функцій. Заробітна плата -. (0332) 72 82 89.У селі Романів Луцького району на зарплатузапрошують на роботу. Фахівець має розпізнавати, лікувати та запобігати хворобам жуйних тварин (великої рогатої худоби та їх потомства), контролювати стан здоров'я стада, харчування, надої молока та зоогігієнічні умови утримання. (0332) 71 95 06 (Іванна Михайлівна).У Володимирі-Волинському для ведення змішаного прийому, складання плану лікування, заповнення медичної та звітної документації потрібен. Оплата -на місяць. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).У селі Федорівка Володимир-Волинського району є вакансія для, який буде проводити лікувально-профілактичних роботи у період вирощування птиці. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).У трьох населених пунктах Ратнівського району (села Самари, Річниця, Замшани) шукають. Їм пропонують оплату у розміріна місяць. В їх обов'язки входитиме надання невідкладної медико-санітарної допомоги, ведення хворих пацієнтів згідно заключених декларацій. (0266) 2 25 36 (Наталія Григорівна).