Польська спортсменка продала олімпійську медаль, щоб допомогти хворій жінці з України. ВІДЕО

Софія Ноцеті-Клепацька продала медаль, виграну на Олімпіаді в Лондоні, щоб допомогти хворій жінці, яка проживає у важких умовах в Україні.



Як пoвідoмляє



Отримані від продажу гроші направила на допомогу хворій жінці старшого віку, яка має польське походження, й зараз у важких умовах проживає в Україні. Відомо, що жінка страждає від хвороби Паркінсона, крім того, більшу частину часу проводить у ліжку.



Софія Ноцеті-Клепацька особисто відвідала хвору та принесла їй необхідні речі й гроші. Також вона пообіцяла допомогти з інвалідним візком, аби жінка могла пересуватися.



Відзначимо, що польська спортсменка вже вдруге продала свою олімпійську медаль з Лондона. Вперше Софія Ноцеті-Клепацька зробила це, щоб допомогти хворій на муковісцидоз (кістозний фіброз) польській дівчинці. Однак тоді покупець, польський бізнесмен, повернув медаль спортсменці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польська віндсерфінгісткапродала медаль, виграну на Олімпіаді в Лондоні, щоб допомогти хворій жінці, яка проживає у важких умовах в Україні.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на sportowefakty.wp.pl, 35-річна спортсменка виставила на аукціон бронзову медаль Олімпійських ігор в Лондоні (2012).Отримані від продажу гроші направила на допомогу хворій жінці старшого віку, яка має польське походження, й зараз у важких умовах проживає в Україні. Відомо, що жінка страждає від хвороби Паркінсона, крім того, більшу частину часу проводить у ліжку.Софія Ноцеті-Клепацька особисто відвідала хвору та принесла їй необхідні речі й гроші. Також вона пообіцяла допомогти з інвалідним візком, аби жінка могла пересуватися.Відзначимо, що польська спортсменка вже вдруге продала свою олімпійську медаль з Лондона. Вперше Софія Ноцеті-Клепацька зробила це, щоб допомогти хворій на муковісцидоз (кістозний фіброз) польській дівчинці. Однак тоді покупець, польський бізнесмен, повернув медаль спортсменці.

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