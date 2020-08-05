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Польська спортсменка продала олімпійську медаль, щоб допомогти хворій жінці з України. ВІДЕО

Польська спортсменка продала олімпійську медаль, щоб допомогти хворій жінці з України. ВІДЕО
Польська віндсерфінгістка Софія Ноцеті-Клепацька продала медаль, виграну на Олімпіаді в Лондоні, щоб допомогти хворій жінці, яка проживає у важких умовах в Україні.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на sportowefakty.wp.pl, 35-річна спортсменка виставила на аукціон бронзову медаль Олімпійських ігор в Лондоні (2012).

Отримані від продажу гроші направила на допомогу хворій жінці старшого віку, яка має польське походження, й зараз у важких умовах проживає в Україні. Відомо, що жінка страждає від хвороби Паркінсона, крім того, більшу частину часу проводить у ліжку.

Софія Ноцеті-Клепацька особисто відвідала хвору та принесла їй необхідні речі й гроші. Також вона пообіцяла допомогти з інвалідним візком, аби жінка могла пересуватися.

Відзначимо, що польська спортсменка вже вдруге продала свою олімпійську медаль з Лондона. Вперше Софія Ноцеті-Клепацька зробила це, щоб допомогти хворій на муковісцидоз (кістозний фіброз) польській дівчинці. Однак тоді покупець, польський бізнесмен, повернув медаль спортсменці.


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Теги: спортсменка, олімпійська медаль, полька, українка
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