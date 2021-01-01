У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Сьогодні, 09:11
У Луцьку відновили гаряче водопостачання.
Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць отримали 204 звернення щодо роботи «Луцьктепла». Вони стосувалися відчутності гарячої води у помешканнях містян.
За її словами, на сьогодні гаряче водопостачання в місті відновили. Однак, до 28 червня на профілактиці перебуватимуть котельні на вулицях Ковельська, 68б, Чернишевського, 114, Кравчука, 11б. На вулиці Будівельників, 11 встановлюють ІТП.
Окрім того, на Кравчука, 5 та Кравчука, 7-9 зафіксували порив труби, тому поки що там гарячої води не буде.
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Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць отримали 204 звернення щодо роботи «Луцьктепла». Вони стосувалися відчутності гарячої води у помешканнях містян.
За її словами, на сьогодні гаряче водопостачання в місті відновили. Однак, до 28 червня на профілактиці перебуватимуть котельні на вулицях Ковельська, 68б, Чернишевського, 114, Кравчука, 11б. На вулиці Будівельників, 11 встановлюють ІТП.
Окрім того, на Кравчука, 5 та Кравчука, 7-9 зафіксували порив труби, тому поки що там гарячої води не буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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