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У Луцьку включили гарячу воду, але не всім

У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
У Луцьку відновили гаряче водопостачання.

Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць отримали 204 звернення щодо роботи «Луцьктепла». Вони стосувалися відчутності гарячої води у помешканнях містян.

За її словами, на сьогодні гаряче водопостачання в місті відновили. Однак, до 28 червня на профілактиці перебуватимуть котельні на вулицях Ковельська, 68б, Чернишевського, 114, Кравчука, 11б. На вулиці Будівельників, 11 встановлюють ІТП.

Окрім того, на Кравчука, 5 та Кравчука, 7-9 зафіксували порив труби, тому поки що там гарячої води не буде.

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Теги: Луцьк, вода, вибір редактора
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