У Луцьку включили гарячу воду, але не всім

У Луцьку відновили гаряче водопостачання.Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що за місяць отримали 204 звернення щодо роботи «Луцьктепла». Вони стосувалися відчутності гарячої води у помешканнях містян.За її словами, на сьогодні гаряче водопостачання в місті відновили. Однак, до 28 червня на профілактиці перебуватимуть котельні на вулицях Ковельська, 68б, Чернишевського, 114, Кравчука, 11б. На вулиці Будівельників, 11 встановлюють ІТП.Окрім того, на Кравчука, 5 та Кравчука, 7-9 зафіксували порив труби, тому поки що там гарячої води не буде.