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Луцьк через здорожчання проїзду у приміських маршрутках хоче запустити у приєднані села міські

Луцьк через здорожчання проїзду у приміських маршрутках хоче запустити у приєднані села міські
У Луцьку мають напрацювати пропозиції стосовно міських маршрутів, які курсуватимуть у приєднані до міста села, через здорожчання проїзду у приміських автобусах.

Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.

Міський голова Ігор Поліщук нагадав, що нещодавно відбулося підвищення вартості проїзду на приміських маршрутах. Це торкнулося й приєднаних до Луцька сіл.

Він доручив начальнику управління транспорту та зв’язку Володимиру Степанову надати пропозиції стосовно нових маршрутів, що працюватимуть у прилеглих селах.

«Те підвищення вартості проїзду, яким відбулося – неадекватне. Ми розуміємо, що проїзд до громади, яка знаходиться за 10-15 кілометрів, не може коштувати так, як і в місті, але й не може бути так, як тепер на приміських маршрутах», - наголосив мер.

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Теги: здорожчання, проїзд, приміські маршрутки, села, громади, варте уваги
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