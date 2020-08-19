Луцьк через здорожчання проїзду у приміських маршрутках хоче запустити у приєднані села міські





Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.



Міський голова Ігор Поліщук нагадав, що



Він доручив начальнику управління транспорту та зв’язку Володимиру Степанову надати пропозиції стосовно нових маршрутів, що працюватимуть у прилеглих селах.



«Те підвищення вартості проїзду, яким відбулося – неадекватне. Ми розуміємо, що проїзд до громади, яка знаходиться за 10-15 кілометрів, не може коштувати так, як і в місті, але й не може бути так, як тепер на приміських маршрутах», - наголосив мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку мають напрацювати пропозиції стосовно міських маршрутів, які курсуватимуть у приєднані до міста села, через здорожчання проїзду у приміських автобусах.Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.Міський голованагадав, що нещодавно відбулося підвищення вартості проїзду на приміських маршрутах . Це торкнулося й приєднаних до Луцька сіл.Він доручив начальнику управління транспорту та зв’язкунадати пропозиції стосовно нових маршрутів, що працюватимуть у прилеглих селах.«Те підвищення вартості проїзду, яким відбулося – неадекватне. Ми розуміємо, що проїзд до громади, яка знаходиться за 10-15 кілометрів, не може коштувати так, як і в місті, але й не може бути так, як тепер на приміських маршрутах», - наголосив мер.

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