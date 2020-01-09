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У жахливій аварії в Боголюбах загинули священник і студент духовної семінарії

У жахливій аварії в Боголюбах загинули священник і студент духовної семінарії
У жахливій аварії, яка трапилась у селі Боголюби Луцького району, загинули двоє чоловіків. Ним виявились клірик Свято-Покровського храму архідиякон Роман (Тюканька Ярослав Сергійович) та Назарій Мільковський, студент Волинської духовної семінарії.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ “МП”.

Нагадаємо, що трапилась дорожньо-транспортна пригода сьогодні, близько 5 години ранку. Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та зіткнувся із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет. Водій та один із пасажирів, житель Камінь-Каширщини, загинули на місці події. Іншого пасажира – мешканця Камінь-Каширського району, із травмами госпіталізували.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих.


У жахливій аварії в Боголюбах загинули священник і студент духовної семінарії
У жахливій аварії в Боголюбах загинули священник і студент духовної семінарії


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Теги: аварія, священник, семінарист, загибель, Боголюби
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