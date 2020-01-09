У жахливій аварії в Боголюбах загинули священник і студент духовної семінарії

Роман (Тюканька Ярослав Сергійович) та Назарій Мільковський, студент Волинської духовної семінарії.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ “МП”.



Нагадаємо, що



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жахливій аварії, яка трапилась у селі Боголюби Луцького району, загинули двоє чоловіків. Ним виявились клірик Свято-Покровського храму архідиякон) та, студент Волинської духовної семінарії.Про церозповіли у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ “МП”.Нагадаємо, що трапилась дорожньо-транспортна пригода сьогодні, близько 5 години ранку. Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та зіткнувся із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет. Водій та один із пасажирів, житель Камінь-Каширщини, загинули на місці події. Іншого пасажира – мешканця Камінь-Каширського району, із травмами госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію