У жахливій аварії в Боголюбах загинули священник і студент духовної семінарії
Сьогодні, 11:40
У жахливій аварії, яка трапилась у селі Боголюби Луцького району, загинули двоє чоловіків. Ним виявились клірик Свято-Покровського храму архідиякон Роман (Тюканька Ярослав Сергійович) та Назарій Мільковський, студент Волинської духовної семінарії.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ “МП”.
Нагадаємо, що трапилась дорожньо-транспортна пригода сьогодні, близько 5 години ранку. Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та зіткнувся із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет. Водій та один із пасажирів, житель Камінь-Каширщини, загинули на місці події. Іншого пасажира – мешканця Камінь-Каширського району, із травмами госпіталізували.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ “МП”.
Нагадаємо, що трапилась дорожньо-транспортна пригода сьогодні, близько 5 години ранку. Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та зіткнувся із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет. Водій та один із пасажирів, житель Камінь-Каширщини, загинули на місці події. Іншого пасажира – мешканця Камінь-Каширського району, із травмами госпіталізували.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих.
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Коментарі 1
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