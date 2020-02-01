Церква допомогла відремонтувати камеру для довічників у луцькому СІЗО. ФОТО

У державній установі "Луцький слідчий ізолятор" за допомогою релігійної організації відремонтували одну з камер.Про це йдеться на сторінці Луцького СІЗО."З метою покращення умов тримання ув'язнених (засуджених) та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів адміністрацією державної установи "Луцький слідчий ізолятор" було вишукано гуманітарну допомогу завдяки Євангельській церкві "Філадельфія" для проведення ремонтних робіт в камері для тримання засуджених до довічного позбавлення волі", - йдеться у дописі.Крім цього, представники церкви, зустрілись з ув'язненими жінками та неповнолітніми та надали засудженим предмети першої необхідності та солодощі.