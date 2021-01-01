Спрацювали подушки безпеки: у Луцьку біля торгового центру авто врізалося у стовп. ФОТО
Сьогодні, 21:16
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода біля торгового центру "Гостинець".
Про це інформаційному агентству Волинь Post повідомили очевидці аварії.
У вівторок, 15 червня, близько 20:00 автомобіль Volkswagen врізався в електроопору біля перехрестя проспектів Молоді та Соборності. Легковик рухався у напрямку Північного ринку.
Внаслідок зіткнення в автомобілі спрацювали подушки безпеки. Керманич не постраждав. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
На місці працював екіпаж патрульної поліції.
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Про це інформаційному агентству Волинь Post повідомили очевидці аварії.
У вівторок, 15 червня, близько 20:00 автомобіль Volkswagen врізався в електроопору біля перехрестя проспектів Молоді та Соборності. Легковик рухався у напрямку Північного ринку.
Внаслідок зіткнення в автомобілі спрацювали подушки безпеки. Керманич не постраждав. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
На місці працював екіпаж патрульної поліції.
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