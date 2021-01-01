Мед без «домішок цивілізації»: на волинських лісових пасіках збирають перший врожай.ФОТО





Лісові пасіки Волині – це окрема солодка історія зі своїми традиціями. У держлісгоспах області зараз – 2000 вуликів. Головне правило: якщо пасіка, то подалі від доріг. Можна – на території лісництва, ще краще – в глибині лісу.



Такий мед, безперечно, має свої переваги. Він не містить «домішок цивілізації». Лише солодкий натуральний продукт, найвищої якості.

Це на виході. І придбати лісовий мед можна традиційно у фірмових магазинах «Лісовичок» або через



А до того – величезна клопітка праця людей, які люблять цю справу.

"Без любові до бджіл підходити не можна, – попереджає пасічник Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» Іван Онищук, він один із тих, хто роботі на лісовій пасіці присвятив уже значну частину свого життя. – Та й якщо не любити цю справу, то просто не зможете довго. Це ж треба щодня ретельно за всім стежити і терпляче працювати".



І не посперечаєшся. Про бджіл потрібно піклуватися не лише в сезон збору меду, а й усю зиму та весну. Від цього залежить результат.



Лісові пасіки – екотренд лісової галузі Волині. Не новий. Бо солодкою справою тут займалися споконвіку. Але вдосконалений та розвинений. З виправданою претензійністю на затребуване медове теперішнє та майбутнє.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього сезону перше викачування солодкого продукту відбувається порівняно пізно. Минулого року лісовий мед був уже у травні. Багато залежить від погоди, кажуть досвідчені пасічники. Про це повідомляє Пресслужба Волинського ОУЛМГ.Лісові пасіки Волині – це окрема солодка історія зі своїми традиціями. У держлісгоспах області зараз – 2000 вуликів. Головне правило: якщо пасіка, то подалі від доріг. Можна – на території лісництва, ще краще – в глибині лісу.Такий мед, безперечно, має свої переваги. Він не містить «домішок цивілізації». Лише солодкий натуральний продукт, найвищої якості.Це на виході. І придбати лісовий мед можна традиційно у фірмових магазинах «Лісовичок» або через Інтернет-магазин. А до того – величезна клопітка праця людей, які люблять цю справу."Без любові до бджіл підходити не можна, – попереджає пасічник Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ»він один із тих, хто роботі на лісовій пасіці присвятив уже значну частину свого життя. – Та й якщо не любити цю справу, то просто не зможете довго. Це ж треба щодня ретельно за всім стежити і терпляче працювати".І не посперечаєшся. Про бджіл потрібно піклуватися не лише в сезон збору меду, а й усю зиму та весну. Від цього залежить результат.Лісові пасіки – екотренд лісової галузі Волині. Не новий. Бо солодкою справою тут займалися споконвіку. Але вдосконалений та розвинений. З виправданою претензійністю на затребуване медове теперішнє та майбутнє.

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