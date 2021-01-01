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У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО

У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку 16 червня попрощалась із кліриком Свято-Покровського храму Романом (Тюканькою) та Назарієм Мільковським, студентом Волинської духовної семінарії, які загинули у жахливій аварії в селі Боголюби Луцького району.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.

Зазначається, що керуючий Волинською єпархією УПЦ архієпископ Нафанаїл відслужив панахиду за архидияконом Романом (Тюканькою) у Свято-Покровському храмі. Владиці співслужили вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь-Каширський Афанасій, секретар єпархії прот. Миколай Бондарук, віцесекретар єпархії прот. Валерій Мучак, духовенство з різних єпархій УПЦ, однокурсники та друзі загиблого.

А з Назарієм Мільковським прощались у храмі святих рівноапостольних Кирила і Мефодія при Волинській духовній семінарії.

Нагадаємо, що трапилась дорожньо-транспортна пригода 15 червня, близько 5 години ранку. Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та зіткнувся із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет. Водій та один із пасажирів, житель Камінь-Каширщини, загинули на місці події. Іншого пасажира – мешканця Камінь-Каширського району, із травмами госпіталізували.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО

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Теги: прощання, похорон, загиблі, священник, семінарист
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