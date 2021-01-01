У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО

Романом (Тюканькою) та Назарієм Мільковським, студентом Волинської духовної семінарії, які загинули у жахливій аварії в селі Боголюби Луцького району.



Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.



Зазначається, що керуючий Волинською єпархією УПЦ архієпископ Нафанаїл відслужив панахиду за архидияконом Романом (Тюканькою) у Свято-Покровському храмі. Владиці співслужили вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь-Каширський Афанасій, секретар єпархії прот. Миколай Бондарук, віцесекретар єпархії прот. Валерій Мучак, духовенство з різних єпархій УПЦ, однокурсники та друзі загиблого.



А з Назарієм Мільковським прощались у храмі святих рівноапостольних Кирила і Мефодія при Волинській духовній семінарії.



Нагадаємо, що



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.





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