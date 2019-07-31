Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін





Майже за всі овочі і фрукти українці платять набагато більше від своїх західних сусідів, - пише



Як відрізняються ціни в Україні та Польщі



За тепличні огірки покупці в Варшаві в еквіваленті платять 14,9 грн, а в Києві – 23 грн за кг. Буряк на польському ринку обходиться в 9 грн, а у нас – 15 грн за кг, помідори тепличні коштують 26,1 грн і 40 грн за кг відповідно. Яблука в Україні в середньому на 60-100% дорожчі. Наприклад, якщо покупець у польській столиці платить за сорт "Чемпіон" 7,5 грн, то в Києві – 15 грн за кг.



Потрібно враховувати, що і заробітна плата у двох країнах істотно відрізняється. За даними польського Центрального статистичного управління, середня зарплата в Польщі в 2021 році становить близько 5, 5 тис. злотих на місяць, це $ 1,445 тис. В Україні ж, за інформацією Державної служби статистики, в середньому платять 13,5 тис. грн, $ 500 на місяць.



Ціни на продукти в Україні



До того ж продукти харчування в Україні стрімко дорожчають. За даними Держстату, порівняно з травнем минулого року ціни на соняшникову олію зросли на рекордні 75,2%, цукор подорожчав на 67,2%, яйця на 34,4%, а хліб – на 16,6%. За інформацією Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в червні на 16% подорожчала курятина. Білокачанна капуста зросла в ціні удвічі, буряк – в 1,6 раза, а морква на 78%. Такого миттєвого зростання цін торік не спостерігалося. Виробники продуктів харчування кажуть, що в найближчі кілька місяців ціни підскочать ще на 10-15%.



Деякі сировинні товари, наприклад, соняшникова олія або цукор, подорожчали через поганий врожай минулого року. Запасів сировини залишилося зовсім мало, і тому ціна продовжує зростати.



Чому продукти в Україні коштують більше?



У Польщі аграрії отримують субсидії від держави, вони можуть модернізувати ферми і встановлювати більш низькі ціни на продукти харчування. Наприклад, у 2018-2019 роках дотації за одну корову становили $ 93 (не більш ніж 20 голів) на рік. За одну вівцю фермер отримує $ 25, а за одну козу – $ 13 на рік. Базовий розмір допомоги фермеру становить $ 115/га. Є ще й допомога під час вирощування певних культур. За томати готові доплачувати $ 825/га, хміль, полуницю, цукровий буряк і картоплю – $ 250-530/га.



Держава мотивує молодих людей створювати свої ферми, яким виплачують одноразову допомогу в розмірі $ 15 тис. Зазвичай для роботи на полях у Польщі запрошують українців, у яких заробітна плата менша, ніж у місцевих жителів. Тобто аграрії економлять і на цій статті витрат. Таких масштабних програм підтримки невеликих підприємців в Україні немає. І це відразу ж відбивається на цінах і конкуренції. Не дивно, що в сезон на київських ринках можна знайти яблука або навіть картоплю, які були привезені з Польщі.



Але і це не все. Директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин каже, що в Україні стрімко дорожчають комунальні послуги.



"Ціни ростуть на електрику і воду, а це критично для тих, хто вирощує овочі в теплицях", – говорить експерт. Крім того, через пандемію COVID-19 перевезення товарів погіршилося і вирощені на півдні країни овочі набагато довше їдуть в інші регіони. Обмежені партії продукції теж впливають на ціни.



Колишній міністр економіки України Володимир Лановий каже, що ціни на внутрішньому ринку в Україні вже давно такі самі, як і за кордоном. "Українська аграрна продукція має попит", – говорить він. Тому компанії не зацікавлені в тому, щоб знижувати ціни для внутрішніх споживачів. Аграрна продукція, від зерна до соняшникової олії, на світових ринках дуже дорога через активізацію світової економіки. Крім того, Китай відновлює поголів'я свиней і величезними партіями скуповує кукурудзу на корм. Тому українці і змушені платити за хліб або м'ясо птиці більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілограм полуниці на ринку "Броніше" (Варшава, Польща) в еквіваленті обійдеться в 26,1 грн, тоді як у Києві на "Столичному" – 100 грн, говориться в дослідженнях громадської організації "Економічний дискусійний клуб".Майже за всі овочі і фрукти українці платять набагато більше від своїх західних сусідів, - пише OBOZREVATEL. За тепличні огірки покупці в Варшаві в еквіваленті платять 14,9 грн, а в Києві – 23 грн за кг. Буряк на польському ринку обходиться в 9 грн, а у нас – 15 грн за кг, помідори тепличні коштують 26,1 грн і 40 грн за кг відповідно. Яблука в Україні в середньому на 60-100% дорожчі. Наприклад, якщо покупець у польській столиці платить за сорт "Чемпіон" 7,5 грн, то в Києві – 15 грн за кг.Потрібно враховувати, що і заробітна плата у двох країнах істотно відрізняється. За даними польського Центрального статистичного управління, середня зарплата в Польщі в 2021 році становить близько 5, 5 тис. злотих на місяць, це $ 1,445 тис. В Україні ж, за інформацією Державної служби статистики, в середньому платять 13,5 тис. грн, $ 500 на місяць.До того ж продукти харчування в Україні стрімко дорожчають. За даними Держстату, порівняно з травнем минулого року ціни на соняшникову олію зросли на рекордні 75,2%, цукор подорожчав на 67,2%, яйця на 34,4%, а хліб – на 16,6%. За інформацією Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в червні на 16% подорожчала курятина. Білокачанна капуста зросла в ціні удвічі, буряк – в 1,6 раза, а морква на 78%. Такого миттєвого зростання цін торік не спостерігалося. Виробники продуктів харчування кажуть, що в найближчі кілька місяців ціни підскочать ще на 10-15%.Деякі сировинні товари, наприклад, соняшникова олія або цукор, подорожчали через поганий врожай минулого року. Запасів сировини залишилося зовсім мало, і тому ціна продовжує зростати.У Польщі аграрії отримують субсидії від держави, вони можуть модернізувати ферми і встановлювати більш низькі ціни на продукти харчування. Наприклад, у 2018-2019 роках дотації за одну корову становили $ 93 (не більш ніж 20 голів) на рік. За одну вівцю фермер отримує $ 25, а за одну козу – $ 13 на рік. Базовий розмір допомоги фермеру становить $ 115/га. Є ще й допомога під час вирощування певних культур. За томати готові доплачувати $ 825/га, хміль, полуницю, цукровий буряк і картоплю – $ 250-530/га.Держава мотивує молодих людей створювати свої ферми, яким виплачують одноразову допомогу в розмірі $ 15 тис. Зазвичай для роботи на полях у Польщі запрошують українців, у яких заробітна плата менша, ніж у місцевих жителів. Тобто аграрії економлять і на цій статті витрат. Таких масштабних програм підтримки невеликих підприємців в Україні немає. І це відразу ж відбивається на цінах і конкуренції. Не дивно, що в сезон на київських ринках можна знайти яблука або навіть картоплю, які були привезені з Польщі.Але і це не все. Директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин каже, що в Україні стрімко дорожчають комунальні послуги."Ціни ростуть на електрику і воду, а це критично для тих, хто вирощує овочі в теплицях", – говорить експерт. Крім того, через пандемію COVID-19 перевезення товарів погіршилося і вирощені на півдні країни овочі набагато довше їдуть в інші регіони. Обмежені партії продукції теж впливають на ціни.Колишній міністр економіки України Володимир Лановий каже, що ціни на внутрішньому ринку в Україні вже давно такі самі, як і за кордоном. "Українська аграрна продукція має попит", – говорить він. Тому компанії не зацікавлені в тому, щоб знижувати ціни для внутрішніх споживачів. Аграрна продукція, від зерна до соняшникової олії, на світових ринках дуже дорога через активізацію світової економіки. Крім того, Китай відновлює поголів'я свиней і величезними партіями скуповує кукурудзу на корм. Тому українці і змушені платити за хліб або м'ясо птиці більше.

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