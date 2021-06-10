У центральному парку Луцька облаштують парковку





Про це йдеться у на платформі



Так, на парковці проведуть благоустрій території, зокрема проведуть мощення бруківки, нанесуть горизонтальну розмітку та встановлять відповідні дорожні знаки. Окрім того, зроблять озеленення території - посіять газон.



Усі роботи мають завершити до кінця року. Очікувана вартість ремонту паркувального майданчика - 875 тисяч гривень.

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