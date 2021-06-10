У центральному парку Луцька облаштують парковку
Сьогодні, 13:58
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки запланували провести поточний ремонт майданчика для паркування транспортних засобів.
Про це йдеться у на платформі ProZorro.
Так, на парковці проведуть благоустрій території, зокрема проведуть мощення бруківки, нанесуть горизонтальну розмітку та встановлять відповідні дорожні знаки. Окрім того, зроблять озеленення території - посіять газон.
Усі роботи мають завершити до кінця року. Очікувана вартість ремонту паркувального майданчика - 875 тисяч гривень.
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Про це йдеться у на платформі ProZorro.
Так, на парковці проведуть благоустрій території, зокрема проведуть мощення бруківки, нанесуть горизонтальну розмітку та встановлять відповідні дорожні знаки. Окрім того, зроблять озеленення території - посіять газон.
Усі роботи мають завершити до кінця року. Очікувана вартість ремонту паркувального майданчика - 875 тисяч гривень.
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Коментарі 1
парк культури та відпочинку а не парк паркування своїх машин
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