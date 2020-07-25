Відкриті басейни у Луцьку і поблизу: де і за скільки поплавати

Після холодної весни і таких же перших днів літа врешті погода тішить бажаними +25 градусами. У спекотні дні особливо хочеться відпочити на воді, поніжитися під променями сонця, смакуючи прохолодними коктейлями, та на декілька годин забути про міський гамір.



Але що, якщо до відпустки ще далеко? Ідеальним варіантом стане релакс у басейні просто неба. Зазвичай, повноцінно вони починають працювати у липні, коли температура більш стабільна. Утім, Інформаційне агентство ВолиньPost знайшло місця, де відпочити з комфортом та без зайвої метушні можна вже сьогодні.



"Мaximus"



Фітнес-клуб "Maximus" розташований на вулиці Електроапаратній, 4. Тут працює басейн під відкритим небом на 300 "квадратів". Довжина басейну – 20 метрів, ширина – 11. Ширина доріжки – 2,4 метра. Глибина – 1,5 метра. На території є комфортні лежаки, парасолі, роздягальні, душ, а також лаунж-зона. Басейн - із підігрівом, тож температура води тут комфортна за будь-якої погоди.



Можна приходити в басейн на один день або ж купувати абонемент. Одноразове відвідування вдень коштує 250 гривень у будні і 350 – у п'ятницю та вихідні. Дітям до 4 років вхід безкоштовний, від 4 до 10 років – 150 гривень (будні), 200 (п'ятниця та вихідні).



Басейн відкритий для відвідувачів у будні з 10:00 до 22:00, у п’ятницю, суботу та неділю – з 8:00 до 22:00.







Варто додати, що одне з улюблених місць лучан для відпочинку із басейном - "Ротонда" - планують відкрити наприкінці червня - на початку липня.







"Gosti"



Комплексу відпочинку розташований у селі Брище, що за 15 кілометрів від Луцька. Влітку тут працюють великий відкритий басейн і дитячий басейн. На території розміщені зручні шезлонги, парасолі, що захищають від сонця, а також комфортні шале. У межах пляжної зони є волейбольний майданчик.



Відпочинок для дорослих із понеділка до середи з врахуванням шезлонгу обійдеться у 300 гривень на день для однієї людини, шале - 800 гривень з компанії з 2-х дорослих (максимум) та двох дітей, четвер-п'ятниця - 350 гривень за шезлонг, шале - 1000 гривень з компанії, вихідні - 400 гривень із шезлонгом для людини, 1200 гривень - із шале для компанії. Для дітей до 5 років - вхід безкоштовний. Від 5 років - 100 гривень без оренди шезлонгу.



Працює басейн залежно від погодних умов з 10:00 до 20:00.







"Zagorod"



Готельно-ресторанний комплекс знаходиться у Гірці Полонці, що за 10 кілометрів від Луцька. Тут облаштували окремий пляжний клуб, де розміщені шезлонги, гамаки, столики з парасолями під якими можна сховатися від спеки.



На території є два круглих басейни – менший діаметром 9 м зі змінною глибиною від 1,5 м до 1,8 м, підсвіткою, центральним повітряним гейзером, боковими напірними гідромасажними форсунками, та великий діаметром 15 м, сталою глибиною 1,5 м з підсвіткою, водоспадом та фонтаном в центрі. Станом на 8 червня працює лише більший басейн.



У будні відпочинок для дорослого обійдеться у 200 гривень, у вихідні та свята - 270 гривень; для дітей від 5 до 12 років у будні – 100 гривень, на свята - 150 гривень.



Працює басейн із 11:00 до 20:00.







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