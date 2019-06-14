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У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку

У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку
У неділю, 20 червня, українці відзначатимуть свято Трійці. Його святкують на 50-й день після Великодня. Традиційно в цей день православні українці встеляють свою оселю лепехою, бо вірять у магічну силу татар-зілля, як його називають в народі, і у те, що це дієвий оберіг від злих сил. Зазвичай зелень не прибирають ще три дні.

Інформаційне агентство ВолиньPost дізналось, скільки ж коштує лепеха на Центральному (Старому) ринку Луцька.

Цьогоріч ціна на рослину становить 10-15 гривень. За невеличкий пучечок продавці на ринку просять 10 або 12 гривень, більший ж коштує 15 гривень.

До слова, українців чекають аж три офіційних вихідних: 19 червня - 21 червня.

У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку

У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку

У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку

У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку

У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку

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Теги: Луцьк, лепеха, Трійця, ціни, ринок
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