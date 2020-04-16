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У Луцьку медики привітали колег запальним танцем напередодні професійного свята. ВІДЕО

У Луцьку медики привітали колег запальним танцем напередодні професійного свята. ВІДЕО
У Луцьку медики КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" виконали запальний танець напередодні професійного свята.

Ролик вони виклали на каналі ВОДТМО в ютубі.

Так, 20 червня в Україні відзначатимуть День медичного працівника. Директор обласного ТМО захисту материнства і дитинства Ірина Горавська спочатку привітала усіх колег:

"Зичу всім не зупинятися на досягнутому. Віри та оптимізму для втілення найсміливіших ідей і реалізації найамбітніших планів. бажаю щасливої долі, безмежних життєвих горизонтів, професійного вдосконалення, взаєморозуміння, злагоди в родинах, гарного настрою!".

Десятки медичних працівників "запалили" біля медичної установи під мікс хітових композицій.

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Теги: медики, танець, Луцьк
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