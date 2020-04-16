У Луцьку медики привітали колег запальним танцем напередодні професійного свята. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У Луцьку медики КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" виконали запальний танець напередодні професійного свята.
Ролик вони виклали на каналі ВОДТМО в ютубі.
Так, 20 червня в Україні відзначатимуть День медичного працівника. Директор обласного ТМО захисту материнства і дитинства Ірина Горавська спочатку привітала усіх колег:
"Зичу всім не зупинятися на досягнутому. Віри та оптимізму для втілення найсміливіших ідей і реалізації найамбітніших планів. бажаю щасливої долі, безмежних життєвих горизонтів, професійного вдосконалення, взаєморозуміння, злагоди в родинах, гарного настрою!".
Десятки медичних працівників "запалили" біля медичної установи під мікс хітових композицій.
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Ролик вони виклали на каналі ВОДТМО в ютубі.
Так, 20 червня в Україні відзначатимуть День медичного працівника. Директор обласного ТМО захисту материнства і дитинства Ірина Горавська спочатку привітала усіх колег:
"Зичу всім не зупинятися на досягнутому. Віри та оптимізму для втілення найсміливіших ідей і реалізації найамбітніших планів. бажаю щасливої долі, безмежних життєвих горизонтів, професійного вдосконалення, взаєморозуміння, злагоди в родинах, гарного настрою!".
Десятки медичних працівників "запалили" біля медичної установи під мікс хітових композицій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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