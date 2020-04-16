У Луцьку медики привітали колег запальним танцем напередодні професійного свята. ВІДЕО





Ролик вони виклали на каналі ВОДТМО в ютубі.



Так, 20 червня в Україні відзначатимуть День медичного працівника. Директор обласного ТМО захисту материнства і дитинства Ірина Горавська спочатку привітала усіх колег:



"Зичу всім не зупинятися на досягнутому. Віри та оптимізму для втілення найсміливіших ідей і реалізації найамбітніших планів. бажаю щасливої долі, безмежних життєвих горизонтів, професійного вдосконалення, взаєморозуміння, злагоди в родинах, гарного настрою!".



Десятки медичних працівників "запалили" біля медичної установи під мікс хітових композицій.



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