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З початку року більше сотні волинян змінили свої імена

З початку року більше сотні волинян змінили свої імена
З початку 2021 року на Волині зареєстрували 126 змін імен, прізвищ та по батькові.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.

126 мешканців Волині протягом 5 місяців 2021 року змінили свої імена (прізвища, власні імена, по батькові). 17 свідоцтв про зміну імені видали у травні.

Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено ст. 295 Цивільного кодексу України. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я чи по батькові. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків або піклувальників. Громадяни України, які проживають на її території, подають заяви до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання для зміни імені.

Відділ ДРАЦС надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.
За яких підстав можуть відмовити в зміні імені або прізвища:
- кримінальне провадження щодо заявника або його перебування під адміністративним наглядом;
- наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
- офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення заявника у розшук;
- надання заявником неправдивих відомостей про себе.

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Теги: імена, зміна
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Коментарі 2
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Знаю одного чувака, який поміняв прізвище Шмаровоз на Виноградов. Але, на жаль, залишився на усе життя шмаровозом.
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Чому волиняки так часто змінюють прізвище, ім'я та по батькові, а тому, що перебуваючи за кордоном, як іноземці багато разів порушували правила проживання у тій чи іншій країні та режим перетину кордону з простроченими документами (віза, відсутність довідки про тестування на коронавірус та проведення щеплення від даної хвороби).
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