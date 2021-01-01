На Волині виявили небезпечні мийні засоби іноземного виробництва. ФОТО

Мийні засоби, зокрема, пральні порошки світова наука класифікує як найнебезпечніші для здоров’я людини і навколишнього середовища хімічні речовини, з якими споживачі контактують у побуті. Це пояснюють масовим розповсюдженням мийних засобів, постійним (протягом життя) контактом людини з ними, включаючи контакт шкіри людини з одягом, на якій є залишки токсичних компонентів пральних порошків. Наявність у складі мийних засобів ПАР, фосфатів, багатьох інших компонентів суворо контролюється, оскільки при перевищенні дозування організму людини може бути завдано істотної шкоди. Проблема ще й у тому, що якщо на етикетці зазначено той або інший інгредієнт - його присутність у зазначеній кількості дозволена чинним законодавством.Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Додають, що часто популярні серед споживачів мийні засоби іноземного виробництва є небезпечними для використання. Особливо ті, що не мають належної інформації українською мовою про склад продукції та особливості її використання. Відсутність інформації про складники та/або дозування мийного засобу може стати причиною гострих алергічних реакцій, отруєння. Неякісні мийні засоби можуть пошкодити одяг, меблі та побутову техніку тощо.Фахівці відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області під час проведення планових перевірок безпечності нехарчової продукції у першому півріччі 2021 року виявили низку мийних засобів іноземного виробництва, які не відповідали встановленим вимогам.Рекомендації:Під час придбання мийного засобу звертайте увагу на наявність маркування. Згідно з вимогами чинного законодавства мийний засіб маркується шляхом нанесення інформації українською мовою на зовнішню поверхню пакування чи етикетки чіткими літерами, що не змиваються протягом строку придатності такого засобу, із зазначенням:- найменування та інформації про призначення мийного засобу;- торговельної марки (за наявності) або торговельного знака, найменування, місцезнаходження та номера телефону виробника мийного засобу або його уповноваженого представника;- інформації про склад мийного засобу;- адреси, зокрема, електронної пошти (за наявності) та номера телефону, за якими можна отримати технічний опис інгредієнтів;- інструкції із застосування, заходів безпеки та спеціальних застережень згідно з законодавством, а в разі їх відсутності - вимог, наведених у ДСТУ ГОСТ 31340:2009 “Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги”;- маси нетто чи об’єму;- дати виготовлення;- строку придатності;- умов зберігання (в разі потреби).Під час купівлі мийного засобу потрібно докладно ознайомитись із інформацією, що зазначена на етикетці та його упаковці. На зовнішню поверхню пакування чи етикетку мийного засобу, що пройшов оцінку відповідності згідно з Технічним регламентом, обов’язково наноситься знак відповідності згідно з формою та описом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1184 “Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення”.Лише у разі наявності повної інформації про мийний засіб та знака відповідності технічним регламентам споживач може бути впевнений у якості товару, що реалізується.