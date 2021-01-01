Зеленський нагородив званням заслуженої ще одну лікарку з Волині





Відповідний указ учора, 18 червня, підписав президент України Володимир Зеленський.



Зокрема, заслуженою лікаркою стала медичний директор Любомльського територіального медичного об'єднання Наталія Ліщук.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 18 червня, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві вручив посвідчення до почесного звання «Заслужений лікар України» волинському лікарю Геруку Миколі Григоровичу.



Микола Герук очолює одне із відділеннь комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звання «Заслужений лікар України» з нагоди професійного свята отримала медик з Волині.Відповіднийучора, 18 червня, підписав президент України Володимир Зеленський.Зокрема, заслуженою лікаркою стала медичний директор Любомльського територіального медичного об'єднанняНагадаємо, раніше ми повідомляли, що 18 червня, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві вручив посвідчення до почесного звання «Заслужений лікар України»Микола Герук очолює одне із відділеннь комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію