вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський нагородив званням заслуженої ще одну лікарку з Волині

Зеленський нагородив званням заслуженої ще одну лікарку з Волині
Звання «Заслужений лікар України» з нагоди професійного свята отримала медик з Волині.

Відповідний указ учора, 18 червня, підписав президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, заслуженою лікаркою стала медичний директор Любомльського територіального медичного об'єднання Наталія Ліщук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 18 червня, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві вручив посвідчення до почесного звання «Заслужений лікар України» волинському лікарю Геруку Миколі Григоровичу.

Микола Герук очолює одне із відділеннь комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Наталія Ліщук, лікар, Любомль, указ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Греція змінила правила в'їзду в країну для туристів
Сьогодні, 15:45
Зеленський нагородив званням заслуженої ще одну лікарку з Волині
Сьогодні, 14:55
Калькулятор життя: створили сервіс, який вираховує, скільки людині залишилося жити
Сьогодні, 14:04
П'янючий чоловік на Audi А6 серед ночі їздив Луцьком з вимкненими фарами
Сьогодні, 12:56
Відкриті басейни у Луцьку і поблизу: де і за скільки поплавати
Сьогодні, 11:24
Схожі новини
Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО
09 червень, 16:30
Волинська лікарка-ендокринолог розповіла, чому потрібно вчасно лягати спати Волинська лікарка-ендокринолог розповіла, чому потрібно вчасно лягати спати
09 червень, 15:03
Відомий лікар розповів про небезпеку трансжирів, які масово споживають українці Відомий лікар розповів про небезпеку трансжирів, які масово споживають українці
07 червень, 20:12
Волинський лікар розповів, чому у людей зношуються суглоби. ВІДЕО Волинський лікар розповів, чому у людей зношуються суглоби. ВІДЕО
01 червень, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Греція змінила правила в'їзду в країну для туристів
Сьогодні, 15:45
 0
Зеленський нагородив званням заслуженої ще одну лікарку з Волині
Сьогодні, 14:55
 0
Калькулятор життя: створили сервіс, який вираховує, скільки людині залишилося жити
Сьогодні, 14:04
 0
П'янючий чоловік на Audi А6 серед ночі їздив Луцьком з вимкненими фарами
Сьогодні, 12:56
 0
Відкриті басейни у Луцьку і поблизу: де і за скільки поплавати
Сьогодні, 11:24
 0
Медіа
відео
1/8