Зеленський нагородив званням заслуженої ще одну лікарку з Волині
Сьогодні, 14:55
Звання «Заслужений лікар України» з нагоди професійного свята отримала медик з Волині.
Відповідний указ учора, 18 червня, підписав президент України Володимир Зеленський.
Зокрема, заслуженою лікаркою стала медичний директор Любомльського територіального медичного об'єднання Наталія Ліщук.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 18 червня, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві вручив посвідчення до почесного звання «Заслужений лікар України» волинському лікарю Геруку Миколі Григоровичу.
Микола Герук очолює одне із відділеннь комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня».
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Відповідний указ учора, 18 червня, підписав президент України Володимир Зеленський.
Зокрема, заслуженою лікаркою стала медичний директор Любомльського територіального медичного об'єднання Наталія Ліщук.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 18 червня, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві вручив посвідчення до почесного звання «Заслужений лікар України» волинському лікарю Геруку Миколі Григоровичу.
Микола Герук очолює одне із відділеннь комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня».
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