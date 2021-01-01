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У Польщу з Волині місяць планують пускати мандрівників на велосипедах та пішоходів

У Польщу з Волині місяць планують пускати мандрівників на велосипедах та пішоходів
Днями заступник голови Волинської облдержадміністрації Ігор Чуліпа здійснив робочу поїздку до міста Люблін (Республіка Польща) на запрошення Віце-маршалка Люблінського воєводства Збігнєва Войцеховського.

Основною метою поїздки була участь в українсько-польських зустрічах щодо обговорення перспектив поглиблення інвестиційного і транскордонного співробітництва Волинської області та Люблінського воєводства, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Інформують, що з-поміж іншого під час зустрічі обговорили дві сторони й перспективи відкриття тимчасового пункту пропуску «Адамчуки-Збереже» на період відпочинкового сезону терміном на один місяць в рамках відзначення Європейських днів добросусідства.

Враховуючи те, що рівень захворюваності на COVID-19 в Україні та світі йде на спад, пішохідний та велосипедний перетин кордону у ПП «Адамчуки-Збереже» цьогоріч планують дозволити.

Про дати та інші деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, що на Волині Дні добросусідства проводились щорічно упродовж останніх 10 років, лише у 2020-му через пандемію заходи не відбулися. Традиційно в рамках проведення Європейських днів добросусідства щорічно відкривають понтонний міст у ПП «Адамчуки-Збереже», що неподалік оз.Світязь для пішохідного та велосипедного перетинання кордону.

Цей факт підтверджує щиру взаємну зацікавленість українців та поляків в налагодженні добросусідських відносин в галузі економічної та соціальної співпраці.

Своєю чергою, на Волині цьогоріч капітально відремонтували дорогу, що пролягає уздовж українсько-польського кордону та веде від Адамчуків до Шацька.

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Теги: Адамчуки-Збереже, Європейські дні добросусідства, Польща
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