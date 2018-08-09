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На Волині відновлює роботу пункт пропуску на кордоні з Польщею

На Волині відновлює роботу пункт пропуску на кордоні з Польщею
Автомобільний пункт пропуску «Зосин – Устилуг» відновлює свою роботу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, запрацює пункт пропуску о 01:00 (за київським часом) 23 червня.

Окрім того, відновлять роботу ще два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Йдеться про «Долгобичув – Угринів» та «Кросценко – Смільниця».

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Теги: пункт пропуску, Устилуг
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