На Волині відновлює роботу пункт пропуску на кордоні з Польщею





Про це повідомляє Держприкордонслужба.



Так, запрацює пункт пропуску о 01:00 (за київським часом) 23 червня.



Окрім того, відновлять роботу ще два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Йдеться про «Долгобичув – Угринів» та «Кросценко – Смільниця».

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