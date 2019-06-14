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Нестерпні градуси: чи поставлять у Луцьку вуличні душі

Нестерпні градуси: чи поставлять у Луцьку вуличні душі
Найближчими днями синоптики прогнозують в Україні та у Луцьку зокрема більше 30-ти градусів тепла. У спеку як ніколи хочеться сховатися від палючого сонця та охолодитися. У місті у розпал робочого тижня це можна зробити й у спеціальних вуличних душах.

Нагадаємо, у Луцьку започаткували таку ініціативу ще у 2018 році. Спочатку орошувачі тролили у соцмережах, однак згодом вони полюбилися лучанам, особливо дітям.

Як повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost міський голова Ігор Поліщук, облаштують водяні завіси в місті й цьогоріч. Нині проводять їх реставрацію та налаштування.

З'явитися вуличні душі у Луцьку можуть або 23 червня, або у четвер, 24 червня. Розмістять їх на вже традиційних локаціях - на Театральному майдані, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі України та на площі Злуки.

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Теги: вуличні душі, Луцьк
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