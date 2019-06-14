Нестерпні градуси: чи поставлять у Луцьку вуличні душі





Нагадаємо, у Луцьку започаткували таку



Як повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost міський голова Ігор Поліщук, облаштують водяні завіси в місті й цьогоріч. Нині проводять їх реставрацію та налаштування.



З'явитися вуличні душі у Луцьку можуть або 23 червня, або у четвер, 24 червня. Розмістять їх на вже традиційних локаціях - на Театральному майдані, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі України та на площі Злуки.

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