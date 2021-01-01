Вдячність за працю: підприємець пригостив полуницею волинських медиків. ФОТО

Підприємець, який займається вирощуванням полуниці,Про це повідомили на інстаграм-сторінці підприємства.Підприємець вирощує полуницю поблизу Луцька – у Струмівці. У коментарі длявін розповів, що разом із помічниками знову вирішили подякувати лікарям за їхню працю та розвезли медикам 110 кілограмів ягід.Пригостили медиків з Волинської обласної клінічної лікарні, Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства, Волинської обласної інфекційної лікарні, Луцької міської клінічної лікарні, Луцької центральної районної лікарні, Поліклініки служби охорони здоров’я УМВС України у Волинській області, Волинського обласного медичного центру онкології, Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги, «ковідного» шпиталю Волинської обласної клінічної лікарні в селі Тарасове та Підгайцівської амбулаторії.Лікарям дуже сподобався такий подарунок. Медики були приємно здивовані та щасливі.