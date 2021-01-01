У селі на Волині через несправність телевізора загорівся житловий будинок





Пожежа трапилась сьогодні, 23 червня, близько 10 години, - пише



На місце пожежі оперативно виїхали надзвичайники любешівської 12-ї ДПРЧ. На щастя, обійшлося без людських жертв. Вогонь встиг пошкодити меблі, речі домашнього вжитку.



"Імовірна причина загорання – несправність побутового приладу – телевізора",- повідомив начальник відділу організації профілактичної роботи Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Сергій Свищук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підкормілля Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського) горів житловий будинок.Пожежа трапилась сьогодні, 23 червня, близько 10 години, - пише Нове життя. На місце пожежі оперативно виїхали надзвичайники любешівської 12-ї ДПРЧ. На щастя, обійшлося без людських жертв. Вогонь встиг пошкодити меблі, речі домашнього вжитку."Імовірна причина загорання – несправність побутового приладу – телевізора",- повідомив начальник відділу організації профілактичної роботи Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області

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