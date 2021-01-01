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Ляшко розповів, коли всі українські школи повинні запровадити нове меню

Ляшко розповів, коли всі українські школи повинні запровадити нове меню
Усі українські школи повинні запровадити нове шкільне меню з 1 січня 2022 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна".

Раніше планувалося, що перехід на нове меню розпочнеться у всіх школах з 1 вересня 2021 року.

Проте частина закладів уже уклали договори з постачальниками без урахування нових норм.

За словами Ляшка, чимало закладів звертаються у МОЗ через те, що не можуть розірвати тендери під час бюджетного процесу.
"Розумієте, в нас, як в урядовців, є два варіанти: або зараз жорстко наказати, або ще раз дати час для перехідного етапу.
Тому в дискусії ми ухвалили рішення і ми продовжимо термін введення – з 1-го вересня до 1-го січня", – пояснює Ляшко.

Частина навчальних закладів, які підготувалися до нового порядку організації харчування, розпочнуть перехід з початку навчального року.

Ляшко зазначив, що з січня міністерство запустить сильний контроль за цим процесом.

А також наголосив, що впровадження нового меню – це зона відповідальності органів місцевого самоврядування та директорів шкіл.

"Норми реально можна запровадити в існуючих умовах.
Меню не подорожчає настільки, що його не можна було б запровадити", – додав він.

Очільник МОЗ запевнив, що будуть проводитися моніторингові візити, щоб пояснити деталі та допомогти впровадити меню.

А за невиконання норм навчальні заклади будуть притягуватися до адміністративної відповідальності вже з 1 січня 2022 року.


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Теги: Ляшко, нове меню
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