Ляшко розповів, коли всі українські школи повинні запровадити нове меню

Усі українські школи повинні запровадити нове шкільне меню з 1 січня 2022 року.Про це повідомив міністр охорони здоров'япід час всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна".Раніше планувалося, що перехід на нове меню розпочнеться у всіх школах з 1 вересня 2021 року.Проте частина закладів уже уклали договори з постачальниками без урахування нових норм.За словами Ляшка, чимало закладів звертаються у МОЗ через те, що не можуть розірвати тендери під час бюджетного процесу."Розумієте, в нас, як в урядовців, є два варіанти: або зараз жорстко наказати, або ще раз дати час для перехідного етапу.Тому в дискусії ми ухвалили рішення і ми продовжимо термін введення – з 1-го вересня до 1-го січня", – пояснює Ляшко.Частина навчальних закладів, які підготувалися до нового порядку організації харчування, розпочнуть перехід з початку навчального року.Ляшко зазначив, що з січня міністерство запустить сильний контроль за цим процесом.А також наголосив, що впровадження нового меню – це зона відповідальності органів місцевого самоврядування та директорів шкіл."Норми реально можна запровадити в існуючих умовах.Меню не подорожчає настільки, що його не можна було б запровадити", – додав він.Очільник МОЗ запевнив, що будуть проводитися моніторингові візити, щоб пояснити деталі та допомогти впровадити меню.А за невиконання норм навчальні заклади будуть притягуватися до адміністративної відповідальності вже з 1 січня 2022 року.