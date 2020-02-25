Через негоду в Україні затримуються 2 волинські поїзди





Про це повідомляє "Укрзалізниця" в телеграм-каналі.



Так, затримуються такі поїзди:



№ 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);

№ 58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);

№ 8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

№ 16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№ 141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№ 98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);



№ 243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

№ 146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);

№ 215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);

№ 70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

№ 29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);

№ 82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).



Нагадаємо, Львів 25 червня опісля обіду накрила буря із сильним дощем. Унаслідок цього в місті затопило низку вулиць, дерева повалило на автомобілі, а з історичних пам'яток позривало покрівлі. Згодом у мерії повідомили про надзвичайну ситуацію через негоду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через вплив погодних умов виникла затримка руху низки поїздів.Про це повідомляє "Укрзалізниця" в телеграм-каналі.Так, затримуються такі поїзди:№ 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);№ 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);№ 8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);№ 16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);№ 141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);№ 243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);№ 146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);№ 215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);№ 13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);№ 70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);№ 29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);№ 49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);№ 82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).Нагадаємо, Львів 25 червня опісля обідунизку вулиць, дерева повалило на автомобілі, а з історичних пам'яток позривало покрівлі. Згодом у мерії повідомили про

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