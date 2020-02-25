вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через негоду в Україні затримуються 2 волинські поїзди

Через негоду в Україні затримуються 2 волинські поїзди
Через вплив погодних умов виникла затримка руху низки поїздів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в телеграм-каналі.

Так, затримуються такі поїзди:

№ 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);
№ 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);
№ 58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);
№ 8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);
№ 16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
№ 141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
№ 98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№ 243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
№ 146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);
№ 215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);
№ 13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);
№ 70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
№ 29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);
№ 49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);
№ 82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

Нагадаємо, Львів 25 червня опісля обіду накрила буря із сильним дощем. Унаслідок цього в місті затопило низку вулиць, дерева повалило на автомобілі, а з історичних пам'яток позривало покрівлі. Згодом у мерії повідомили про надзвичайну ситуацію через негоду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, Україна, затримка, поїзди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через негоду в Україні затримуються 2 волинські поїзди
Сьогодні, 10:35
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:37
Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
Рятувальники провели рейди пляжами Волині: чи виявили порушення. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Градом побило городину, а вулиці міст перетворились на ріки: Україною прокотилася негода. ВІДЕО Градом побило городину, а вулиці міст перетворились на ріки: Україною прокотилася негода. ВІДЕО
31 травень, 09:44
Наслідки негоди в Україні: одна людина загинула, четверо постраждали Наслідки негоди в Україні: одна людина загинула, четверо постраждали
25 лютий, 2020, 10:02
В Україні запрацював штаб з ліквідації негоди на дорогах В Україні запрацював штаб з ліквідації негоди на дорогах
03 грудень, 2019, 01:27
Без світла і води: у чотирьох областях України вирувала негода Без світла і води: у чотирьох областях України вирувала негода
05 серпень, 2019, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через негоду в Україні затримуються 2 волинські поїзди
Сьогодні, 10:35
 0
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:37
 0
Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
 0
Рятувальники провели рейди пляжами Волині: чи виявили порушення. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8