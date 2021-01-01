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Бджолярка в третьому поколінні з Волині виготовляє настоянки, косметику та екоцукерки

Бджолярка в третьому поколінні з Волині виготовляє настоянки, косметику та екоцукерки
Оксана Черній – бджолярка в третьому поколінні. Задля рентабельності пасіки вона змінила підхід у розведенні бджіл – дохід почала отримувати не тільки за рахунок продажу меду, а й виробів із нього.

Окрім меду, споживачі побачили на ринку й інші скарби живих органічних, корисних для здоров'я продуктів: квітковий пилок, перга, прополіс, віск, маточне і трутневе молочко, інформує Волинський обласний центр зайнятості.

Фармацевтична освіта та досвід роботи допомогли у виготовленні власної лінії "beeproduction". Важливий акцент у медовій продукції майстриня ставить на лікувальних властивостях меду. Пропонує клієнтам настоянки, косметичні засоби, екоцукерки та інші десерти.

Перша педагогічна освіта майстрині допомогла у розвитку ідеї проведення майстер-класів для дошкільнят, школярів та дорослих. Тепер пані Оксана навчає охочих основам миловаріння, кремоваріння, восколиття та виготовлення медових цукерок і десертів. Також майстриня проводить безоплатні лекції, ознайомлюючи з унікальними властивостями ласощів із вулика. Окрім цього, допомагає безробітним Луцького міського центру зайнятості, проводячи різні семінари й тренінги, де розповідає, як розпочати власну справу.

Постійно удосконалює свої знання та вміння у питаннях бджільництва й апітерапії. Пройшла курс апітерапії та апітоксинотерапії при Європейському університеті у Києві. Як експерт з бджолярських справ переконана, що бджолині продукти унікальні та важливі для оздоровлення, їх користь для здоров'я людини – безцінна.

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Теги: бджоли, продукція
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