Троє волинян з нагоди Дня Конституції отримали звання «Заслужений донор України»

Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами України. Серед багатьох звань, зокрема були відзначені «Заслужені донори України». Серед 10 українців удостоєних цього звання є і троє волинян.



Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.



Звання «Заслужений донор України» отримали четверо жителів Сум, троє мешканців Волинської області, двоє жителів Полтавщини та мешканець Житомирщини.



Відтак, звання «Заслужений донор України» присвоєно волинянам: Петру Петровичу Гордію, Дмитру Миколайовичу Терновику Ігорю Анатолійовичу Тимофєєву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентз нагоди Дня Конституції сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами України. Серед багатьох звань, зокрема були відзначені «Заслужені донори України». Серед 10 українців удостоєних цього звання є і троє волинян.Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.Звання «Заслужений донор України» отримали четверо жителів Сум, троє мешканців Волинської області, двоє жителів Полтавщини та мешканець Житомирщини.Відтак, звання «Заслужений донор України» присвоєно волинянам:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію