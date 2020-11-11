В Україні відтермінували підвищення пенсій
Сьогодні, 11:18
Підвищення пенсій українцям із категорії 75+ перенесли на 1 жовтня.
Про це заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна у Сніданку з 1+1.
За її словами, анонсована виплата додаткових 400 гривень пенсіонерам 75+, яка мала розпочатися 1 липня цього року, переноситься. Таке рішення ухвалили через брак коштів у держбюджеті.
"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було - зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - наголосила вона.
Міністерка також зауважила, що наступного року ці 400 грн 75-річним будуть підлягати індексації.
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Про це заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна у Сніданку з 1+1.
За її словами, анонсована виплата додаткових 400 гривень пенсіонерам 75+, яка мала розпочатися 1 липня цього року, переноситься. Таке рішення ухвалили через брак коштів у держбюджеті.
"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було - зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - наголосила вона.
Міністерка також зауважила, що наступного року ці 400 грн 75-річним будуть підлягати індексації.
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