В Україні відтермінували підвищення пенсій





Про це заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна у Сніданку з 1+1.



За її словами, анонсована виплата додаткових 400 гривень пенсіонерам 75+, яка



"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було - зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - наголосила вона.



Міністерка також зауважила, що наступного року ці 400 грн 75-річним будуть підлягати індексації.

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