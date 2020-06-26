У луцькому парку запрацювала «Ротонда». ФОТО

Відпочинковий комплекс "Ротонда", що розташований на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, від сьогодні, 29 червня, відкрив свої двері для охочих відпочити і поплавати в басейні, не виїжджаючи за межі міста.Про церозповів співвласник «Ротонди», керівник комплексуЗа його словами, карантин вніс певні корективи у всі сфери життя, зокрема й дещо змінилося цього сезону в "Ротонді". Так, кафе відтепер працюватиме у режимі самообслуговування. До того ж, діятиме лише бар, де можна буде замовити закуски і салати. Якщо ж відвідувачі "Ротонди" зголодніють і захочуть посмакувати смаколиками, зможуть замовити щось смачненьке просто на територію відпочинкового комплексу із закладів-партнерів: "Gusto", що на Липинського, а також "Пай&Бургер", що на вулиці Парковій.Ціни на відвідування зони купання залишилися незмінними у порівнянні з попереднім роком.Дітям до 7 років - вхід безкоштовний. У вартість абонементу входять: користування роздягальнею, душем, туалетом, комірка для зберігання речей, шезлонг або крісло."Ми розуміємо, що через карантин у людей зменшилися доходи, збереження, тому йдемо на зустріч, лишаючи незмінними ціни, аби кожен охочий зміг до нас прийти та відпочити", - каже Іван Музичук.