вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині - найнижча заробітна плата в Україні

На Волині - найнижча заробітна плата в Україні
Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла у порівнянні з травнем 2020 року на 28,1% - до 13 тис. Проте на Волині - найнижча зарплата серед усіх регіонів.

Про це повідомила Державна служба статистики.
При цьому в порівнянні з квітнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати в травні зменшився на 0,3%.

Реальна заробітна плата в травні 2021 року у порівнянні з травнем 2020 року зросла на 16,8%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року була у 2,3 раза вища за мінімальну заробітну плату, яка встановлена на рівні 6000 грн.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована у Волинській області - 10 890 грн, а найбільша – у Донецькій - 14457 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками травня склав 19 287 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: статистика, заробітна плата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада проголосувала за збільшення пенсій для чорнобильців
Сьогодні, 22:13
«Волинь» і «Верес» зіграли внічию в контрольному поєдинку
Сьогодні, 21:57
На Волині - найнижча заробітна плата в Україні
Сьогодні, 21:34
Польща запроваджує обов’язковий карантин для українців
Сьогодні, 21:16
Шоу мильних бульбашок, цікаві майстер-класи: для діток Героїв Волині організовують свято веселощів
Сьогодні, 20:42
Схожі новини
Другі з кінця: волиняни отримують одну з найнижчих зарплат в Україні Другі з кінця: волиняни отримують одну з найнижчих зарплат в Україні
01 червень, 22:35
В Україні зафіксували найнижчий добовий показник захворюваності за останній рік В Україні зафіксували найнижчий добовий показник захворюваності за останній рік
Сьогодні, 08:56
Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу
26 червень, 08:59
Коронавірус на Волині: де виявили нових заражених Коронавірус на Волині: де виявили нових заражених
25 червень, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада проголосувала за збільшення пенсій для чорнобильців
Сьогодні, 22:13
 0
«Волинь» і «Верес» зіграли внічию в контрольному поєдинку
Сьогодні, 21:57
 0
На Волині - найнижча заробітна плата в Україні
Сьогодні, 21:34
 0
Польща запроваджує обов’язковий карантин для українців
Сьогодні, 21:16
 0
Шоу мильних бульбашок, цікаві майстер-класи: для діток Героїв Волині організовують свято веселощів
Сьогодні, 20:42
 0
Медіа
відео
1/8