На Волині - найнижча заробітна плата в Україні





Про це

При цьому в порівнянні з квітнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати в травні зменшився на 0,3%.



Реальна заробітна плата в травні 2021 року у порівнянні з травнем 2020 року зросла на 16,8%.



Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року була у 2,3 раза вища за мінімальну заробітну плату, яка встановлена на рівні 6000 грн.



Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована у Волинській області - 10 890 грн, а найбільша – у Донецькій - 14457 грн.



Показник середньої зарплати в Києві за підсумками травня склав 19 287 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла у порівнянні з травнем 2020 року на 28,1% - до 13 тис. Проте на Волині - найнижча зарплата серед усіх регіонів.Про це повідомила Державна служба статистики.При цьому в порівнянні з квітнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати в травні зменшився на 0,3%.Реальна заробітна плата в травні 2021 року у порівнянні з травнем 2020 року зросла на 16,8%.Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року була у 2,3 раза вища за мінімальну заробітну плату, яка встановлена на рівні 6000 грн.Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована у Волинській області - 10 890 грн, а найбільша – у Донецькій - 14457 грн.Показник середньої зарплати в Києві за підсумками травня склав 19 287 грн.

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