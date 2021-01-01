На Волині - найнижча заробітна плата в Україні
Сьогодні, 21:34
Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла у порівнянні з травнем 2020 року на 28,1% - до 13 тис. Проте на Волині - найнижча зарплата серед усіх регіонів.
Про це повідомила Державна служба статистики.
При цьому в порівнянні з квітнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати в травні зменшився на 0,3%.
Реальна заробітна плата в травні 2021 року у порівнянні з травнем 2020 року зросла на 16,8%.
Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року була у 2,3 раза вища за мінімальну заробітну плату, яка встановлена на рівні 6000 грн.
Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована у Волинській області - 10 890 грн, а найбільша – у Донецькій - 14457 грн.
Показник середньої зарплати в Києві за підсумками травня склав 19 287 грн.
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Про це повідомила Державна служба статистики.
При цьому в порівнянні з квітнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати в травні зменшився на 0,3%.
Реальна заробітна плата в травні 2021 року у порівнянні з травнем 2020 року зросла на 16,8%.
Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року була у 2,3 раза вища за мінімальну заробітну плату, яка встановлена на рівні 6000 грн.
Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована у Волинській області - 10 890 грн, а найбільша – у Донецькій - 14457 грн.
Показник середньої зарплати в Києві за підсумками травня склав 19 287 грн.
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