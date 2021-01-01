вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, кому можуть заборонити роботу без щеплення

Повідомили, кому можуть заборонити роботу без щеплення
Для частини громадян вакцинація проти коронавірусу має стати обов'язковою. Зокрема, для працівників сфери освіти та обслуговування.

Таку заяву в інтерв'ю виданню «Ліга» зробив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає УНІАН.

«У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини», - вказав він, коментуючи можливість введення покарань за відмову від щеплення.

Як розповів санлікар, графік вакцинації до кінця року вже сформований. В МОЗ бачать кількість та тип вакцин, які приїдуть в країну.

«Для нас основна ідеологія на 100% забезпечити не лише першою дозою, але й другою. Коли вакцину доставляють до центру вакцинації, розраховують так, щоб ми мали аналогічну резервну кількість для другої дози. Коли це врегулювали, з’явилася ініціатива відкрити повноцінні центри масової вакцинації», - вказав Кузін.

Крім того, санлікар виступив за недопуск до школи та інших навчальних закладів дітей, які не мають щеплення від коронавірусу.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні планують наприкінці літа вийти на показник у 220 тис. щеплень проти коронавірусу на добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Кузін, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вже завтра на Волині відбудеться благодійний проект для дітей Небесного Легіону
Сьогодні, 07:10
Повідомили, кому можуть заборонити роботу без щеплення
Сьогодні, 06:33
Секрети молодості: лікар розповів, як уповільнити старіння
Сьогодні, 05:27
На житло військовим Волинь отримає 8 мільйонів
Сьогодні, 04:50
Служба підтримки Apple заговорила українською
Сьогодні, 03:15
Схожі новини
Кіпр спростив правила в'їзду для вакцинованих українців: пощастило не всім Кіпр спростив правила в'їзду для вакцинованих українців: пощастило не всім
29 червень, 12:00
Єгипет дозволив Covid-вакцинованим в'їзд без тестів: які умови Єгипет дозволив Covid-вакцинованим в'їзд без тестів: які умови
24 червень, 09:43
В Україні розпочалася вакцинація колективів: як зробити заявку В Україні розпочалася вакцинація колективів: як зробити заявку
22 червень, 15:28
У Фінляндії вакцинуватимуть заробітчан з України У Фінляндії вакцинуватимуть заробітчан з України
17 червень, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вже завтра на Волині відбудеться благодійний проект для дітей Небесного Легіону
Сьогодні, 07:10
 0
Повідомили, кому можуть заборонити роботу без щеплення
Сьогодні, 06:33
 0
Секрети молодості: лікар розповів, як уповільнити старіння
Сьогодні, 05:27
 0
На житло військовим Волинь отримає 8 мільйонів
Сьогодні, 04:50
 0
Служба підтримки Apple заговорила українською
Сьогодні, 03:15
 0
Медіа
відео
1/8