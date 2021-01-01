Повідомили, кому можуть заборонити роботу без щеплення





Таку заяву в інтерв'ю виданню «Ліга» зробив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає



«У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини», - вказав він, коментуючи можливість введення покарань за відмову від щеплення.



Як розповів санлікар, графік вакцинації до кінця року вже сформований. В МОЗ бачать кількість та тип вакцин, які приїдуть в країну.



«Для нас основна ідеологія на 100% забезпечити не лише першою дозою, але й другою. Коли вакцину доставляють до центру вакцинації, розраховують так, щоб ми мали аналогічну резервну кількість для другої дози. Коли це врегулювали, з’явилася ініціатива відкрити повноцінні центри масової вакцинації», - вказав Кузін.



Крім того, санлікар виступив за недопуск до школи та інших навчальних закладів дітей, які не мають щеплення від коронавірусу.



Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні планують наприкінці літа вийти на показник у 220 тис. щеплень проти коронавірусу на добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для частини громадян вакцинація проти коронавірусу має стати обов'язковою. Зокрема, для працівників сфери освіти та обслуговування.Таку заяву в інтерв'ю виданню «Ліга» зробив головний санітарний лікар країни, передає УНІАН «У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини», - вказав він, коментуючи можливість введення покарань за відмову від щеплення.Як розповів санлікар, графік вакцинації до кінця року вже сформований. В МОЗ бачать кількість та тип вакцин, які приїдуть в країну.«Для нас основна ідеологія на 100% забезпечити не лише першою дозою, але й другою. Коли вакцину доставляють до центру вакцинації, розраховують так, щоб ми мали аналогічну резервну кількість для другої дози. Коли це врегулювали, з’явилася ініціатива відкрити повноцінні центри масової вакцинації», - вказав Кузін.Крім того, санлікар виступив за недопуск до школи та інших навчальних закладів дітей, які не мають щеплення від коронавірусу.Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхуваннязаявив, що в Україні планують наприкінці літа вийти на показник у 220 тис. щеплень проти коронавірусу на добу.

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