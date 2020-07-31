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У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз

У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз
У селі Богушівка Луцького району створили купольний будиночок для розведення кіз англо-нубійської породи. Це округле сферичне приміщання, у якому тварини мають змогу комфортно перебувати як влітку, так і взимку. Така незвична ферма – єдина в Україні.

Власник ферми Руслан Митько розповів для Інформаційного агентства ВолиньPost, що завдяки такій конструкції кози краще себе поводять, стають спокійнішими, що покращує їх продуктивність.

Руслан Митько – фермер з досвідом. Раніше він тримав кіз у звичайних приміщеннях, тому має з чим порівнювати. Одного разу чоловік прочитав в інтернеті про купольні будиночки, у яких доволі часто тримають тварин за кордоном. Фермери з різних країни писали хороші відгуки, тому Руслан Митько вирішив побудувати таку ферму на Волині. Будівництво досі триває, проте вже декілька місяців господарство фермера перебуває у такому купольному «козятнику» в Богушівці.

«За рахунок того, що вона купольна, відповідно, немає гострих кутів, кози спокійніше себе поводять, стали менш агресивними. Всі завжди будують приміщення прямокутної форми. Наші тварини також раніше утримувалися у звичайному хліві, тому нам є з чим порівняти», - зауважує фермер.

У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз


Гуляють тварини на обгородженій території. За словами фермера, кози англо-нубійської породи – досить спокійна та «не криклива» порода. Вони легко йдуть на контакт.

У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз


На фермі Руслан Митько вже вирощує перших козенят від придбаних раніше тварин. Цікаво, що всередині ферми окремо є стійла для дорослих кіз, відділи для малечі та навіть для пологів.

Також у планах Руслана Митька – створити першу на Волині сироварню на відкритому вогні. Наразі триває будівництво.

«У нас є доволі цікава ідея. В Україні є кілька сироварень на відкритому вогні, але ми розробили унікальний дизайн. Впевнений, що такий проєкт буде вперше в Україні», - запевняє Руслан Митько.

У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз

У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз

У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз

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Теги: Волинь, Богушівка, кози, ферма
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