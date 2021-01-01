Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*

Житлового комплексу "Амстердам" (с. Струмівка).



Про це йдеться на сайті компанії







Зокрема, на будівельному майданчику відбуваються наступні роботи:



1 під’їзд: Закінчили заливати пілони першого поверху. Готуються до заливки плити перекриття.

2 під’їзд: Виставляють опалубку, в'яжуть арматуру та заливаютьо пілони 3-го поверху. А також - мурують перегородки 1-го поверху.

3 під’їзд: Виставили опалубку плити перекриття 2-го поверху.

4 та 5 під’їзд: Викопали котловини, готуються до влаштування палевих фундаментів.



Нагадаємо, що вже розпочали продаж квартир у 4-під’їзді ЖК “Амстердам”. Зараз тут можна придбати 1-спальну квартиру площею 42 м2 за зниженою ціною. Її загальна вартість становить 28 000 $. А також можливе розтермінування платежів на 24 місяці з першим внесок 30% або 50%. Детальніше читайте за посиланням.



У 3 під’їзді продовжує діяти спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.





Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь за



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох під'їздах почали зводити каркас третього поверху, в одному - вийшли на другий поверх, а також підготували котлован під будівництво іще двох під'їздів. Такими є головні підсумки будівельних робіт(с. Струмівка).Про це йдеться на сайті компанії "Інвестор". Зокрема, на будівельному майданчику відбуваються наступні роботи:: Закінчили заливати пілони першого поверху. Готуються до заливки плити перекриття.: Виставляють опалубку, в'яжуть арматуру та заливаютьо пілони 3-го поверху. А також - мурують перегородки 1-го поверху.: Виставили опалубку плити перекриття 2-го поверху.: Викопали котловини, готуються до влаштування палевих фундаментів.Нагадаємо, що вже розпочали продаж квартир у 4-під’їзді ЖК “Амстердам”. Зараз тут можна придбати 1-спальну квартиру площею 42 м2 за зниженою ціною. Її загальна вартість становить 28 000 $. А також можливе розтермінування платежів на 24 місяці з першим внесок 30% або 50%. Детальніше читайте заУ 3 під’їзді продовжує діяти спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь за посиланням або у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua

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