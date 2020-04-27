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На Волині розшукали зниклу неповнолітню дівчину

На Волині розшукали зниклу неповнолітню дівчину
На Волині розшукали безвісти зниклу Дарину Маковей, 2004 року народження, жительку міста Ковеля.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.

Нагадаємо, як інформували раніше, востаннє дівчину бачили 13 червня 2021 року. Її розшукували майже два тижні.

Як повідомили в поліції, Дарину Маковей знайшли 26 червня. Із нею все добре. Жодних протиправних дій щодо неї неповнолітньої не вчинили.

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Теги: розшук, неповнолітня
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