«Ідеальна екологія і фантастично красиві місця»: Дмитро Комаров поділився враженнями від перебування на Волині

Дмитро Комаров нещодавно завітав на Волинь для зйомок нової програми.



Відомо, що



"Свіжі еко-продукти. Ідеальна екологія. Фантастично красиві, дивовижні, цікаві місця. Єдиний мінус - в лісі комарі і ґедзі. Це можна вирішити за допомогою репеленту і москітної сітки на капелюсі. Інше - суцільні плюси. Все це - українське Полісся. Волинь", - поділився Комаров враженнями від перебування на Волині.



Окрім того, відомий мандрівник порадив усім купувати чорницю, але передусім не в магазинах, а просто в людей, які її збирають.



"Початок сезону. Чорниця, особливо з Волині, зараз - найсвіжіша, смачна, прямо з лісу. Жінки вручну збирають до 20-30 літрів в день. Купуючи літр чорниць, ви дуже допомагаєте людям. Все, що вони зароблять за найближчий місяць на чорниці, а пізніше на журавлині - основний заробіток для багатьох на весь рік... На жаль, але це просто факт і реальність", - констатував Комаров.



Також він виклав фото, де позує на фоні легендарного автомобіля ЛуАЗ, що відомий як "Волинянка".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український журналіст, фотограф та мандрівник, автор відомої передачі «Світ навиворіт»нещодавно завітав на Волинь для зйомок нової програми.Відомо, що був мандрівник у Сваловичах, Шацьку, Маневичах, адже зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. Враженнями про поїздку він поділився на своїй сторінці в інстаграмі "Свіжі еко-продукти. Ідеальна екологія. Фантастично красиві, дивовижні, цікаві місця. Єдиний мінус - в лісі комарі і ґедзі. Це можна вирішити за допомогою репеленту і москітної сітки на капелюсі. Інше - суцільні плюси. Все це - українське Полісся. Волинь", - поділився Комаров враженнями від перебування на Волині.Окрім того, відомий мандрівник порадив усім купувати чорницю, але передусім не в магазинах, а просто в людей, які її збирають."Початок сезону. Чорниця, особливо з Волині, зараз - найсвіжіша, смачна, прямо з лісу. Жінки вручну збирають до 20-30 літрів в день. Купуючи літр чорниць, ви дуже допомагаєте людям. Все, що вони зароблять за найближчий місяць на чорниці, а пізніше на журавлині - основний заробіток для багатьох на весь рік... На жаль, але це просто факт і реальність", - констатував Комаров.Також він виклав фото, де позує на фоні легендарного автомобіля ЛуАЗ, що відомий як "Волинянка".

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