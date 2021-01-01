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«Ідеальна екологія і фантастично красиві місця»: Дмитро Комаров поділився враженнями від перебування на Волині

«Ідеальна екологія і фантастично красиві місця»: Дмитро Комаров поділився враженнями від перебування на Волині
Відомий український журналіст, фотограф та мандрівник, автор відомої передачі «Світ навиворіт» Дмитро Комаров нещодавно завітав на Волинь для зйомок нової програми.

Відомо, що був мандрівник у Сваловичах, Шацьку, Маневичах, адже зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. Враженнями про поїздку він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

"Свіжі еко-продукти. Ідеальна екологія. Фантастично красиві, дивовижні, цікаві місця. Єдиний мінус - в лісі комарі і ґедзі. Це можна вирішити за допомогою репеленту і москітної сітки на капелюсі. Інше - суцільні плюси. Все це - українське Полісся. Волинь", - поділився Комаров враженнями від перебування на Волині.

Окрім того, відомий мандрівник порадив усім купувати чорницю, але передусім не в магазинах, а просто в людей, які її збирають.

"Початок сезону. Чорниця, особливо з Волині, зараз - найсвіжіша, смачна, прямо з лісу. Жінки вручну збирають до 20-30 літрів в день. Купуючи літр чорниць, ви дуже допомагаєте людям. Все, що вони зароблять за найближчий місяць на чорниці, а пізніше на журавлині - основний заробіток для багатьох на весь рік... На жаль, але це просто факт і реальність", - констатував Комаров.

Також він виклав фото, де позує на фоні легендарного автомобіля ЛуАЗ, що відомий як "Волинянка".
«Ідеальна екологія і фантастично красиві місця»: Дмитро Комаров поділився враженнями від перебування на Волині
«Ідеальна екологія і фантастично красиві місця»: Дмитро Комаров поділився враженнями від перебування на Волині


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Теги: Дмитро Комаров, Волинь, враження
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Коментарі 2
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Як на мене він не цікавий і нудний, а останнім часом ще й зазвіздився....
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До попереднього читача "Луч". Ви добродію ще скажіть, що Д.Комаров вас дістав зі своєю російською мовою!? А як на мене, то мені дуже подобається ведучий Д.Комаров і його російська мова мені не заважає, і від нього, як тут деякі пишуть, зовсім не нудить. Навпаки Д.Комаров цікавий ведучий та хоробрий чоловік, який 2 рази покорив Еверест — найвищу точку нашої планети, висота якої - 8848 метрів.
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