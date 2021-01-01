«Ідеальна екологія і фантастично красиві місця»: Дмитро Комаров поділився враженнями від перебування на Волині
Сьогодні, 12:51
Відомий український журналіст, фотограф та мандрівник, автор відомої передачі «Світ навиворіт» Дмитро Комаров нещодавно завітав на Волинь для зйомок нової програми.
Відомо, що був мандрівник у Сваловичах, Шацьку, Маневичах, адже зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. Враженнями про поїздку він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.
"Свіжі еко-продукти. Ідеальна екологія. Фантастично красиві, дивовижні, цікаві місця. Єдиний мінус - в лісі комарі і ґедзі. Це можна вирішити за допомогою репеленту і москітної сітки на капелюсі. Інше - суцільні плюси. Все це - українське Полісся. Волинь", - поділився Комаров враженнями від перебування на Волині.
Окрім того, відомий мандрівник порадив усім купувати чорницю, але передусім не в магазинах, а просто в людей, які її збирають.
"Початок сезону. Чорниця, особливо з Волині, зараз - найсвіжіша, смачна, прямо з лісу. Жінки вручну збирають до 20-30 літрів в день. Купуючи літр чорниць, ви дуже допомагаєте людям. Все, що вони зароблять за найближчий місяць на чорниці, а пізніше на журавлині - основний заробіток для багатьох на весь рік... На жаль, але це просто факт і реальність", - констатував Комаров.
Також він виклав фото, де позує на фоні легендарного автомобіля ЛуАЗ, що відомий як "Волинянка".
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Відомо, що був мандрівник у Сваловичах, Шацьку, Маневичах, адже зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. Враженнями про поїздку він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.
"Свіжі еко-продукти. Ідеальна екологія. Фантастично красиві, дивовижні, цікаві місця. Єдиний мінус - в лісі комарі і ґедзі. Це можна вирішити за допомогою репеленту і москітної сітки на капелюсі. Інше - суцільні плюси. Все це - українське Полісся. Волинь", - поділився Комаров враженнями від перебування на Волині.
Окрім того, відомий мандрівник порадив усім купувати чорницю, але передусім не в магазинах, а просто в людей, які її збирають.
"Початок сезону. Чорниця, особливо з Волині, зараз - найсвіжіша, смачна, прямо з лісу. Жінки вручну збирають до 20-30 літрів в день. Купуючи літр чорниць, ви дуже допомагаєте людям. Все, що вони зароблять за найближчий місяць на чорниці, а пізніше на журавлині - основний заробіток для багатьох на весь рік... На жаль, але це просто факт і реальність", - констатував Комаров.
Також він виклав фото, де позує на фоні легендарного автомобіля ЛуАЗ, що відомий як "Волинянка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Як на мене він не цікавий і нудний, а останнім часом ще й зазвіздився....
До попереднього читача "Луч". Ви добродію ще скажіть, що Д.Комаров вас дістав зі своєю російською мовою!? А як на мене, то мені дуже подобається ведучий Д.Комаров і його російська мова мені не заважає, і від нього, як тут деякі пишуть, зовсім не нудить. Навпаки Д.Комаров цікавий ведучий та хоробрий чоловік, який 2 рази покорив Еверест — найвищу точку нашої планети, висота якої - 8848 метрів.
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