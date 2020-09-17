Через «Ягодин» намагалися перевезти двомісний літак на суму понад 4 мільйони гривень





Про це



Громадянин України в’їхав вантажним автомобілем «МАН» в зону митного поста «Ягодин» з вантажем «легкомоторний літак». До митного контролю згаданий громадян подав товаросупровідні документи, відповідно до яких вартість згаданого товару становила 65 тисяч Євро.



В процесі повного митного огляду вантажу виникли підозри щодо автентичності документів поданих до митного контролю. У результаті отримали документи від підприємства відправника, де ціна становила 125 тисяч Євро.



Таким чином керівник фірми отримувача з приховуванням від митного контролю намагався незаконно ввезти товар на митну територію України.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю понад 4 мільйони гривень вилучили до рішення суду.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Волинської митниці попередили спробу незаконного ввезення двомісного пасажирського літака на суму понад 4 мільйони гривень.Про це повідомляє Волинська митниця.Громадянин України в’їхав вантажним автомобілем «МАН» в зону митного поста «Ягодин» з вантажем «легкомоторний літак». До митного контролю згаданий громадян подав товаросупровідні документи, відповідно до яких вартість згаданого товару становила 65 тисяч Євро.В процесі повного митного огляду вантажу виникли підозри щодо автентичності документів поданих до митного контролю. У результаті отримали документи від підприємства відправника, де ціна становила 125 тисяч Євро.Таким чином керівник фірми отримувача з приховуванням від митного контролю намагався незаконно ввезти товар на митну територію України.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю понад 4 мільйони гривень вилучили до рішення суду.

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