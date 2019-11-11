Стартував ринок землі: яка ціна угідь на Волині та скільки їх можуть продати. ВІДЕО





На Волині таких наділів 500 тисяч гектарів, – розповів Юрій Горбенко.



Продаж землі для юридичних осіб відтермінували на 5 років.



Перший заступник начальника головного управління Держгеокадастру Анатолій Поляков каже, що продавати волиняни зможуть лише ті землі, які мають кадастровий номер та внесені на публічну кадастрову мапу. З його слів, зі 198 тисяч державних актів 30% в області не внесені до кадастру.



Чи готові власники паїв продавати свою землю, Суспільне запитало у селян поблизу Луцька.



На Волині – близько 300 тисяч гектарів – це сільськогосподарські паї, ще 200 тисяч гектарів – особисті селянські господарства, – каже Юрій Горбенко. З його слів, з 1 липня ринок землі повноцінно не запрацював.



"В одні руки може придбати громадянин не більше 100 га. Кожен, хто має бажання продавати – може продавати. Але сьогоднішня ціна нормативна грошова в нас на Волині коливається в межах 25 000 грн – це на валюту в межах 1000 доларів в різних регіонах", – каже керівник АПК на Волині.



За законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, реєструватимуть угоди купівлі-продажу нотаріуси. Вони перевірятимуть покупців та перевірятимуть ділянки. Нотаріус Наталія Ариванюк телефоном розповіла, що нині юристи вивчають технічні та правові нюанси реформи, після цього зможуть реєструвати угоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 липня в Україні почав функціонувати ринок землі. Люди, які мають приватні наділи сільськогосподарського призначення, отримали право продавати їх.На Волині таких наділів 500 тисяч гектарів, – розповів Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвиткуПродаж землі для юридичних осіб відтермінували на 5 років.Перший заступник начальника головного управління Держгеокадастру Анатолій Поляков каже, що продавати волиняни зможуть лише ті землі, які мають кадастровий номер та внесені на публічну кадастрову мапу. З його слів, зі 198 тисяч державних актів 30% в області не внесені до кадастру.Чи готові власники паїв продавати свою землю, Суспільне запитало у селян поблизу Луцька.На Волині – близько 300 тисяч гектарів – це сільськогосподарські паї, ще 200 тисяч гектарів – особисті селянські господарства, – каже Юрій Горбенко. З його слів, з 1 липня ринок землі повноцінно не запрацював."В одні руки може придбати громадянин не більше 100 га. Кожен, хто має бажання продавати – може продавати. Але сьогоднішня ціна нормативна грошова в нас на Волині коливається в межах 25 000 грн – це на валюту в межах 1000 доларів в різних регіонах", – каже керівник АПК на Волині.За законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, реєструватимуть угоди купівлі-продажу нотаріуси. Вони перевірятимуть покупців та перевірятимуть ділянки. Нотаріус Наталія Ариванюк телефоном розповіла, що нині юристи вивчають технічні та правові нюанси реформи, після цього зможуть реєструвати угоди.

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