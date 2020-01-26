У монастир біля Луцька завітали паломники з Афону
Сьогодні, 02:16
Свято-Миколаївський монастир, який знаходиться в селі Жидичин Луцького район, приймає багато паломників з різних куточків України та навіть з-за кордону.
Про візити гостей братія монастиря повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.
До монастиря приїздять учні недільних шкіл Волинської єпархії, учні, студенти та віряни різного віку. Так, нещодавно в обителі гостювали учні недільної школи сіл Розваж, Холоневичів, старшокласники Волинського наукового ліцею, паломники з Рожищенщини, Тернопільської області.
А 1 липня насельники Свято-Миколаївського монастиря приймали закордонних гостей. У Жидичин приїхали паломники із Афону та Батьківщини Вселенського патріарха Варфоломія острова Імврос.
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Про візити гостей братія монастиря повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.
До монастиря приїздять учні недільних шкіл Волинської єпархії, учні, студенти та віряни різного віку. Так, нещодавно в обителі гостювали учні недільної школи сіл Розваж, Холоневичів, старшокласники Волинського наукового ліцею, паломники з Рожищенщини, Тернопільської області.
А 1 липня насельники Свято-Миколаївського монастиря приймали закордонних гостей. У Жидичин приїхали паломники із Афону та Батьківщини Вселенського патріарха Варфоломія острова Імврос.
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