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У монастир біля Луцька завітали паломники з Афону

У монастир біля Луцька завітали паломники з Афону
Свято-Миколаївський монастир, який знаходиться в селі Жидичин Луцького район, приймає багато паломників з різних куточків України та навіть з-за кордону.

Про візити гостей братія монастиря повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

До монастиря приїздять учні недільних шкіл Волинської єпархії, учні, студенти та віряни різного віку. Так, нещодавно в обителі гостювали учні недільної школи сіл Розваж, Холоневичів, старшокласники Волинського наукового ліцею, паломники з Рожищенщини, Тернопільської області.

А 1 липня насельники Свято-Миколаївського монастиря приймали закордонних гостей. У Жидичин приїхали паломники із Афону та Батьківщини Вселенського патріарха Варфоломія острова Імврос.

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Теги: Волинь, Жидичин, паломники, ПЦУ
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