Заплутався в сітках: на Волині екоінспектори врятували птаха
Сьогодні, 19:41
Працівники екоінспекції провели природоохоронний рейд у Луцькому районі.
Перевірку проводили на території Мар'янівського водосховища та Чаруківського ставка, - пише пресслужба Державної екологічної інспекцію у Волинській області.
Інспектори врятували птаха, який заплутався в браконьєрські сітки. Норець заплутався та не міг вибратись самостійно. Також вилучили 5 безгосподарських браконьєрських сіток.
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Перевірку проводили на території Мар'янівського водосховища та Чаруківського ставка, - пише пресслужба Державної екологічної інспекцію у Волинській області.
Інспектори врятували птаха, який заплутався в браконьєрські сітки. Норець заплутався та не міг вибратись самостійно. Також вилучили 5 безгосподарських браконьєрських сіток.
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