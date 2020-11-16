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Заплутався в сітках: на Волині екоінспектори врятували птаха

Заплутався в сітках: на Волині екоінспектори врятували птаха
Працівники екоінспекції провели природоохоронний рейд у Луцькому районі.

Перевірку проводили на території Мар'янівського водосховища та Чаруківського ставка, - пише пресслужба Державної екологічної інспекцію у Волинській області.

Інспектори врятували птаха, який заплутався в браконьєрські сітки. Норець заплутався та не міг вибратись самостійно. Також вилучили 5 безгосподарських браконьєрських сіток.


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Теги: екоінспекція, птах, браконьєрство
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