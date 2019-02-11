На Волині – аварія з потерпілими





Трапилась ДТП біля 3 години ночі 3 липня, інформує ГУНП в області.



За кермом автомобіля «Тойота Кемрі» перебував 33-річний лучанин. Водій не врахував дорожньої обстановки при об’їзді острівця безпеки, не вибрав безпечної швидкості, через що транспортний засіб відкинуло в кювет.



Внаслідок аварії четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження і травми, водій не постраждав, від госпіталізації відмовився.



Відомості поліція зареєструвала в ЄРДР за ст. 286 КК України. Призначено ряд експертиз, триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воля Любитівська Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода.Трапилась ДТП біля 3 години ночі 3 липня, інформує ГУНП в області.За кермом автомобіля «Тойота Кемрі» перебував 33-річний лучанин. Водій не врахував дорожньої обстановки при об’їзді острівця безпеки, не вибрав безпечної швидкості, через що транспортний засіб відкинуло в кювет.Внаслідок аварії четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження і травми, водій не постраждав, від госпіталізації відмовився.Відомості поліція зареєструвала в ЄРДР за ст. 286 КК України. Призначено ряд експертиз, триває слідство.

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