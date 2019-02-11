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На Волині – аварія з потерпілими

На Волині – аварія з потерпілими
У селі Воля Любитівська Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Трапилась ДТП біля 3 години ночі 3 липня, інформує ГУНП в області.

За кермом автомобіля «Тойота Кемрі» перебував 33-річний лучанин. Водій не врахував дорожньої обстановки при об’їзді острівця безпеки, не вибрав безпечної швидкості, через що транспортний засіб відкинуло в кювет.

Внаслідок аварії четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження і травми, водій не постраждав, від госпіталізації відмовився.

Відомості поліція зареєструвала в ЄРДР за ст. 286 КК України. Призначено ряд експертиз, триває слідство.
На Волині – аварія з потерпілими
На Волині – аварія з потерпілими

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Теги: аварія, ДТП, лучанин
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Бо ці бл.дські острівки зроблені не з думкою про людей, а як би то зекономити гроші.
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