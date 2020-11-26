У храмі в центрі Луцька збирають одяг та взуття для нужденних

У храмі Холмської ікони Божої матері започаткували акцію добра.Про це повідомили на сторінці святині у фейсбуці.Як розповів декан обласного центру і настоятель цієї громади протоієрей, у церкві, що розташована на проспекті Волі, 24, облаштували приміщення, куди можна принести одяг, взуття, інші предмети побуту, звідки нужденні можуть взяти їх безкоштовно.«Наша місія є дуже маленька, ми є точкою з’єднання двох людей: того, в кого є що віддати, і того, кому бракує необхідного», - каже отець Михайло. Тож священник запрошує охочих до співпраці.