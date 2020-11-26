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У храмі в центрі Луцька збирають одяг та взуття для нужденних

У храмі в центрі Луцька збирають одяг та взуття для нужденних
У храмі Холмської ікони Божої матері започаткували акцію добра.

Про це повідомили на сторінці святині у фейсбуці.

Як розповів декан обласного центру і настоятель цієї громади протоієрей Михайло Онищук, у церкві, що розташована на проспекті Волі, 24, облаштували приміщення, куди можна принести одяг, взуття, інші предмети побуту, звідки нужденні можуть взяти їх безкоштовно.

«Наша місія є дуже маленька, ми є точкою з’єднання двох людей: того, в кого є що віддати, і того, кому бракує необхідного», - каже отець Михайло. Тож священник запрошує охочих до співпраці.

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Теги: церква, одяг, Луцьк
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Коментарі 1
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Нехай краще цей протоієрей розкаже, як він дружину свою бив, викидав її з речами з дому, і, як він, прикриваючись, чесними іменами своїх колег, бере будматеріали на будівництво котеджів, які потім продає, а гроші не повертає, мотивуючи це тим, що ще в церкву не надійшли..., але скажіть, но, люди, яке відношення має церква до приватного підприємництва того Оніщука?
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