Де на Волині і на яку зарплату шукають машиністів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Наразі машиністи потрібні у Луцьку, Ковельському, Володимир-Волинському та Ківерцівському районах. Оплату пропонують різну - від 10 до 20 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.В обласному центрі Волині на зарплатушукають. Він буде готувати тепловоз до роботи, перевіряти дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем тепловоза, контролювати роботу тепловоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда, приймати та здавати тепловоз, контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза, перевіряти їх технічний та протипожежний стан. Контакти: (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).Для роботи на будівельних об’єктах міста та області потрібен. Йому пропонують винагороду у розмірі. Обов'язковими є вміння працювати на екскаваторі GCB та мати посвідчення. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).Готові взяти на роботу одразу трьох, які будуть працювати на асфальтному катку. Оплата -. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області та за її межами. За деталями - (0332) 72-82-89.Є пропозиція для, якому обіцяють платити. Буде працювати на будівництві. Обов'язковою є наявність посвідчення. Щодо вакансії телефонуйте: 0336521469 (Аліна Миколаївна).На заробітну платузапрошують на роботу двох. В їх обов'язки входить керування асфальукладачем, виконання робіт на поточних об'єктах, щозмінний огляд технічного обслуговування асфальтоукладача. (0332) 72-82-89.Шукають одразу трьох, які матимуть зарплату. Працівник повине керувати екскаватором під час проведення дорожніх робіт. Потрібен досвід роботи від 2 років, наявність відповідного посвідчення. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області. 0336522543 (Аліна Миколаївна).Також потребують чотирьох, які будуть керувати автогрейдером під час дорожніх робіт. Обов'язковими є досвід роботи від 2 років та наявність відповідного посвідчення. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області. (0336522543) Аліна Миколаївна.На зарплатувізьмуть на роботу. В його обов'язки входить завантажувати/розвантажувати за допомогою автомобільного крана MAZ (25 т) підстанцій, будівельних матеріалів, комірок; відрядження Україною. (0332) 72-82-89.Для роботи на будівництві запрошують на роботу, який буде працювати на будівництві. Оплата -. (0332) 72-82-89.У селі Струмівка Луцького району потрібен. Йому платитимутьна місяць. Спеціаліст буде керує\вати одноковшовим екскаватором з ковшем місткістю до 0,4 куб.м під час виконання розкривних, вантажно-розвантажувальних та будівельних робіт. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).У селі Липини Луцького району є пропозиції одразу для п'ятьох, яким пропонують винагороду у розмірі. Обов'язки: виготовляти вироби методом екструзійного формування згідно з "технологічною картою", зовнішній вигляд звіряти на відповідність до "Еталону зовнішнього вигляду", в процесі виробництва контролювати параметри процесу на панелі видувного агрегату, зачищати готові вироби від грату та при необхідності зачищує зварний шов, пакувати вироби в картонні ящики, наклеювати ярлик. Для немісцевих забезпечують довіз до місця роботи. (0332) 72-82-89.У Горохові на зарплатуготові взяти на роботу. Він повинен завантажувати/розвантажувати за допомогою автомобільного крана MAZ (25 т) підстанції, будівельні матеріали, комірки; відрядження Україною. 0336521469 (Аліна Миколаївна).У Ковелі шукають. Заробітна плата -. Працівник має керувати самохідним котком з рівними вальцями під час укачування насипних грунтів, асфальтобетонного покриття під час спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).Для вирівнювання, грейдерування дорожнього полотна, зрізання нерівностей, підгортання сипких матеріалів під час улаштовування дорожньої основи потребують двох. Оплата -. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).На зарплатує вакансія для. В його обов'язки входить розробка грунтів при влаштуванні виїмок і насипів під час будівництва, зрошувальних каналів, гребель, захисних земляних дамб, котлованів під будівлі та споруди, водовідвідних кюветів, канав та інших аналогічних за складністю споруд. Обов'язковою є наявність посвідчення керування екскаватором. 0335250316.Шукають, якому будуть платитина місяць. Спеціаліст має виконувати зачищання, планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення, озеленення територій, транспортування ґрунтів автомобільними самоскидами. Обов'язковою є наявність посвідчення бульдозериста. 0335250316.У селі Зелена Ковельського району візьмуть на роботу двох. Зарплата -. Вони будуть виконувати фрезерування дорого спецтехнікою, щозмінне та технічне обслуговування фрези, брати участь у її плановому запобіжному ремонті. 03352 71140.На зарплатупотрібен. Обов'язки: керувати укладачем асфальтобетону, виконувати щозмінне та технічне обслуговування укладача асфальтобетону, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).Шукають, який матиме заробітну плату у розмірі. Він буде керувати котком під час планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбувати поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком. 03352 71140 (Тамара Миколаївна).На зарплатувізьмуть на роботу. Спеціаліст повинен управляти екскаватором, зокрема, переміщати його на певні робочі ділянки (в залежності від вказівок більш кваліфікованих осіб), обслуговувати та ремонтувати машини відповідно до вимог інструкцій і нормативних актів щодо експлуатації. 03352 71140 (Тамара Миколаївна).Для керування автогрейдером, виконання щозмінного та технічного обслуговування автогрейдера, планового запобіжного ремонту готові взяти на роботу двох. Оплата -. 03352 71140.У селі Федорівка Володимир-Волинського району є пропозиція для. Зарплата -. В його обов'язки входит зачищання, вирівнювання площадок, пласировка території під час будівництва об'єктів. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).У Цумані Ківерцівсього району на зарплатушукають. Обов'язки: керувати краном на виробництві: розвантажувати автомобілі з деревиною, скидати деревину перед використанням у виробництві, переміщати вантажі. Обов'язковими є наявність посвідчення та суворе дотримання правил техніки безпеки. 0336521469 (Аліна Миколаївна).