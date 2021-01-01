Де на Волині і на яку зарплату шукають машиністів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 15:08
Наразі машиністи потрібні у Луцьку, Ковельському, Володимир-Волинському та Ківерцівському районах. Оплату пропонують різну - від 10 до 20 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
В обласному центрі Волині на зарплату 10 тисяч гривень шукають машиніста тепловоза. Він буде готувати тепловоз до роботи, перевіряти дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем тепловоза, контролювати роботу тепловоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда, приймати та здавати тепловоз, контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза, перевіряти їх технічний та протипожежний стан. Контакти: (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Для роботи на будівельних об’єктах міста та області потрібен машиніст екскаватора. Йому пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Обов'язковими є вміння працювати на екскаваторі GCB та мати посвідчення. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Готові взяти на роботу одразу трьох машиністів катальної машини, які будуть працювати на асфальтному катку. Оплата - 10 500 тисяч гривень. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області та за її межами. За деталями - (0332) 72-82-89.
Є пропозиція для машиніста-кранівника, якому обіцяють платити 12 тисяч гривень. Буде працювати на будівництві. Обов'язковою є наявність посвідчення. Щодо вакансії телефонуйте: 0336521469 (Аліна Миколаївна).
На заробітну плату 12 тисяч гривень запрошують на роботу двох машиністів-укладачів асфальтобетону. В їх обов'язки входить керування асфальукладачем, виконання робіт на поточних об'єктах, щозмінний огляд технічного обслуговування асфальтоукладача. (0332) 72-82-89.
Шукають одразу трьох машиністів екскаватора, які матимуть зарплату 12 тисяч гривень. Працівник повине керувати екскаватором під час проведення дорожніх робіт. Потрібен досвід роботи від 2 років, наявність відповідного посвідчення. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області. 0336522543 (Аліна Миколаївна).
Також потребують чотирьох машиністів автогрейдера, які будуть керувати автогрейдером під час дорожніх робіт. Обов'язковими є досвід роботи від 2 років та наявність відповідного посвідчення. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області. (0336522543) Аліна Миколаївна.
На зарплату 15 тисяч гривень візьмуть на роботу машиніста автомобільного крана. В його обов'язки входить завантажувати/розвантажувати за допомогою автомобільного крана MAZ (25 т) підстанцій, будівельних матеріалів, комірок; відрядження Україною. (0332) 72-82-89.
Для роботи на будівництві запрошують на роботу машиніста крана (кранівника), який буде працювати на будівництві. Оплата - 20 тисяч гривень. (0332) 72-82-89.
У селі Струмівка Луцького району потрібен машиніст екскаватора. Йому платитимуть 10 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст буде керує\вати одноковшовим екскаватором з ковшем місткістю до 0,4 куб.м під час виконання розкривних, вантажно-розвантажувальних та будівельних робіт. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
У селі Липини Луцького району є пропозиції одразу для п'ятьох машиністів видувних машин, яким пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Обов'язки: виготовляти вироби методом екструзійного формування згідно з "технологічною картою", зовнішній вигляд звіряти на відповідність до "Еталону зовнішнього вигляду", в процесі виробництва контролювати параметри процесу на панелі видувного агрегату, зачищати готові вироби від грату та при необхідності зачищує зварний шов, пакувати вироби в картонні ящики, наклеювати ярлик. Для немісцевих забезпечують довіз до місця роботи. (0332) 72-82-89.
У Горохові на зарплату 15 тисяч гривень готові взяти на роботу машиніста автомобільного крана. Він повинен завантажувати/розвантажувати за допомогою автомобільного крана MAZ (25 т) підстанції, будівельні матеріали, комірки; відрядження Україною. 0336521469 (Аліна Миколаївна).
У Ковелі шукають машиніста самохідного котка з рівними вальцями. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Працівник має керувати самохідним котком з рівними вальцями під час укачування насипних грунтів, асфальтобетонного покриття під час спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Для вирівнювання, грейдерування дорожнього полотна, зрізання нерівностей, підгортання сипких матеріалів під час улаштовування дорожньої основи потребують двох машиністів автогрейдера. Оплата - 10 тисяч гривень. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
На зарплату 12 тисяч гривень є вакансія для машиніста екскаватора. В його обов'язки входить розробка грунтів при влаштуванні виїмок і насипів під час будівництва, зрошувальних каналів, гребель, захисних земляних дамб, котлованів під будівлі та споруди, водовідвідних кюветів, канав та інших аналогічних за складністю споруд. Обов'язковою є наявність посвідчення керування екскаватором. 0335250316.
Шукають машиніста бульдозера, якому будуть платити 12 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст має виконувати зачищання, планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення, озеленення територій, транспортування ґрунтів автомобільними самоскидами. Обов'язковою є наявність посвідчення бульдозериста. 0335250316.
У селі Зелена Ковельського району візьмуть на роботу двох машиністів фрезагрегата. Зарплата - 15 тисяч гривень. Вони будуть виконувати фрезерування дорого спецтехнікою, щозмінне та технічне обслуговування фрези, брати участь у її плановому запобіжному ремонті. 03352 71140.
На зарплату 20 тисяч гривень потрібен машиніст укладача асфальтобетону. Обов'язки: керувати укладачем асфальтобетону, виконувати щозмінне та технічне обслуговування укладача асфальтобетону, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Шукають машиніста механічного котка, який матиме заробітну плату у розмірі 20 тисяч гривень. Він буде керувати котком під час планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбувати поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком. 03352 71140 (Тамара Миколаївна).
На зарплату 20 тисяч гривень візьмуть на роботу машиніста екскаватора. Спеціаліст повинен управляти екскаватором, зокрема, переміщати його на певні робочі ділянки (в залежності від вказівок більш кваліфікованих осіб), обслуговувати та ремонтувати машини відповідно до вимог інструкцій і нормативних актів щодо експлуатації. 03352 71140 (Тамара Миколаївна).
Для керування автогрейдером, виконання щозмінного та технічного обслуговування автогрейдера, планового запобіжного ремонту готові взяти на роботу двох машиністів автогрейдера. Оплата - 20 тисяч гривень. 03352 71140.
У селі Федорівка Володимир-Волинського району є пропозиція для машиніста бульдозера . Зарплата - 10 тисяч гривень. В його обов'язки входит зачищання, вирівнювання площадок, пласировка території під час будівництва об'єктів. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
У Цумані Ківерцівсього району на зарплату 11 200 тисяч гривень шукають машиніста крана (кранівника). Обов'язки: керувати краном на виробництві: розвантажувати автомобілі з деревиною, скидати деревину перед використанням у виробництві, переміщати вантажі. Обов'язковими є наявність посвідчення та суворе дотримання правил техніки безпеки. 0336521469 (Аліна Миколаївна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
В обласному центрі Волині на зарплату 10 тисяч гривень шукають машиніста тепловоза. Він буде готувати тепловоз до роботи, перевіряти дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем тепловоза, контролювати роботу тепловоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда, приймати та здавати тепловоз, контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза, перевіряти їх технічний та протипожежний стан. Контакти: (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Для роботи на будівельних об’єктах міста та області потрібен машиніст екскаватора. Йому пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Обов'язковими є вміння працювати на екскаваторі GCB та мати посвідчення. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Готові взяти на роботу одразу трьох машиністів катальної машини, які будуть працювати на асфальтному катку. Оплата - 10 500 тисяч гривень. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області та за її межами. За деталями - (0332) 72-82-89.
Є пропозиція для машиніста-кранівника, якому обіцяють платити 12 тисяч гривень. Буде працювати на будівництві. Обов'язковою є наявність посвідчення. Щодо вакансії телефонуйте: 0336521469 (Аліна Миколаївна).
На заробітну плату 12 тисяч гривень запрошують на роботу двох машиністів-укладачів асфальтобетону. В їх обов'язки входить керування асфальукладачем, виконання робіт на поточних об'єктах, щозмінний огляд технічного обслуговування асфальтоукладача. (0332) 72-82-89.
Шукають одразу трьох машиністів екскаватора, які матимуть зарплату 12 тисяч гривень. Працівник повине керувати екскаватором під час проведення дорожніх робіт. Потрібен досвід роботи від 2 років, наявність відповідного посвідчення. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області. 0336522543 (Аліна Миколаївна).
Також потребують чотирьох машиністів автогрейдера, які будуть керувати автогрейдером під час дорожніх робіт. Обов'язковими є досвід роботи від 2 років та наявність відповідного посвідчення. Вахтовий метод роботи. Роботи проводяться у Волинській області. (0336522543) Аліна Миколаївна.
На зарплату 15 тисяч гривень візьмуть на роботу машиніста автомобільного крана. В його обов'язки входить завантажувати/розвантажувати за допомогою автомобільного крана MAZ (25 т) підстанцій, будівельних матеріалів, комірок; відрядження Україною. (0332) 72-82-89.
Для роботи на будівництві запрошують на роботу машиніста крана (кранівника), який буде працювати на будівництві. Оплата - 20 тисяч гривень. (0332) 72-82-89.
У селі Струмівка Луцького району потрібен машиніст екскаватора. Йому платитимуть 10 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст буде керує\вати одноковшовим екскаватором з ковшем місткістю до 0,4 куб.м під час виконання розкривних, вантажно-розвантажувальних та будівельних робіт. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
У селі Липини Луцького району є пропозиції одразу для п'ятьох машиністів видувних машин, яким пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Обов'язки: виготовляти вироби методом екструзійного формування згідно з "технологічною картою", зовнішній вигляд звіряти на відповідність до "Еталону зовнішнього вигляду", в процесі виробництва контролювати параметри процесу на панелі видувного агрегату, зачищати готові вироби від грату та при необхідності зачищує зварний шов, пакувати вироби в картонні ящики, наклеювати ярлик. Для немісцевих забезпечують довіз до місця роботи. (0332) 72-82-89.
У Горохові на зарплату 15 тисяч гривень готові взяти на роботу машиніста автомобільного крана. Він повинен завантажувати/розвантажувати за допомогою автомобільного крана MAZ (25 т) підстанції, будівельні матеріали, комірки; відрядження Україною. 0336521469 (Аліна Миколаївна).
У Ковелі шукають машиніста самохідного котка з рівними вальцями. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Працівник має керувати самохідним котком з рівними вальцями під час укачування насипних грунтів, асфальтобетонного покриття під час спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Для вирівнювання, грейдерування дорожнього полотна, зрізання нерівностей, підгортання сипких матеріалів під час улаштовування дорожньої основи потребують двох машиністів автогрейдера. Оплата - 10 тисяч гривень. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
На зарплату 12 тисяч гривень є вакансія для машиніста екскаватора. В його обов'язки входить розробка грунтів при влаштуванні виїмок і насипів під час будівництва, зрошувальних каналів, гребель, захисних земляних дамб, котлованів під будівлі та споруди, водовідвідних кюветів, канав та інших аналогічних за складністю споруд. Обов'язковою є наявність посвідчення керування екскаватором. 0335250316.
Шукають машиніста бульдозера, якому будуть платити 12 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст має виконувати зачищання, планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення, озеленення територій, транспортування ґрунтів автомобільними самоскидами. Обов'язковою є наявність посвідчення бульдозериста. 0335250316.
У селі Зелена Ковельського району візьмуть на роботу двох машиністів фрезагрегата. Зарплата - 15 тисяч гривень. Вони будуть виконувати фрезерування дорого спецтехнікою, щозмінне та технічне обслуговування фрези, брати участь у її плановому запобіжному ремонті. 03352 71140.
На зарплату 20 тисяч гривень потрібен машиніст укладача асфальтобетону. Обов'язки: керувати укладачем асфальтобетону, виконувати щозмінне та технічне обслуговування укладача асфальтобетону, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Шукають машиніста механічного котка, який матиме заробітну плату у розмірі 20 тисяч гривень. Він буде керувати котком під час планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбувати поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком. 03352 71140 (Тамара Миколаївна).
На зарплату 20 тисяч гривень візьмуть на роботу машиніста екскаватора. Спеціаліст повинен управляти екскаватором, зокрема, переміщати його на певні робочі ділянки (в залежності від вказівок більш кваліфікованих осіб), обслуговувати та ремонтувати машини відповідно до вимог інструкцій і нормативних актів щодо експлуатації. 03352 71140 (Тамара Миколаївна).
Для керування автогрейдером, виконання щозмінного та технічного обслуговування автогрейдера, планового запобіжного ремонту готові взяти на роботу двох машиністів автогрейдера. Оплата - 20 тисяч гривень. 03352 71140.
У селі Федорівка Володимир-Волинського району є пропозиція для машиніста бульдозера . Зарплата - 10 тисяч гривень. В його обов'язки входит зачищання, вирівнювання площадок, пласировка території під час будівництва об'єктів. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
У Цумані Ківерцівсього району на зарплату 11 200 тисяч гривень шукають машиніста крана (кранівника). Обов'язки: керувати краном на виробництві: розвантажувати автомобілі з деревиною, скидати деревину перед використанням у виробництві, переміщати вантажі. Обов'язковими є наявність посвідчення та суворе дотримання правил техніки безпеки. 0336521469 (Аліна Миколаївна).
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