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У Луцьку – аварія за участі вантажівки та автобуса: одного з водіїв діставали рятувальники

У Луцьку – аварія за участі вантажівки та автобуса: одного з водіїв діставали рятувальники
На вулиці Володимирській у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

6 липня вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, інформує ДСНС в області.

Водій вантажного автомобіля «ДАФ», не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автобусом «ЕТАЛОН». У салоні автомобіля «ДАФ» знаходилось дві людини, водія заблокували конструкції транспортного засобу.

На місце події о 07:03 прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька та чергового відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області. Вони за допомогою універсального гідроінструменту деблокували водія та передали до рук медиків.

До надання допомоги залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

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Теги: аварія, Луцьк, Володимирська
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