У Луцьку – аварія за участі вантажівки та автобуса: одного з водіїв діставали рятувальники
Сьогодні, 10:11
На вулиці Володимирській у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
6 липня вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, інформує ДСНС в області.
Водій вантажного автомобіля «ДАФ», не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автобусом «ЕТАЛОН». У салоні автомобіля «ДАФ» знаходилось дві людини, водія заблокували конструкції транспортного засобу.
На місце події о 07:03 прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька та чергового відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області. Вони за допомогою універсального гідроінструменту деблокували водія та передали до рук медиків.
До надання допомоги залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
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6 липня вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, інформує ДСНС в області.
Водій вантажного автомобіля «ДАФ», не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автобусом «ЕТАЛОН». У салоні автомобіля «ДАФ» знаходилось дві людини, водія заблокували конструкції транспортного засобу.
На місце події о 07:03 прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька та чергового відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області. Вони за допомогою універсального гідроінструменту деблокували водія та передали до рук медиків.
До надання допомоги залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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