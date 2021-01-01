У Луцьку – аварія за участі вантажівки та автобуса: одного з водіїв діставали рятувальники

На вулиці Володимирській у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.6 липня вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, інформує ДСНС в області.Водій вантажного автомобіля «ДАФ», не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з автобусом «ЕТАЛОН». У салоні автомобіля «ДАФ» знаходилось дві людини, водія заблокували конструкції транспортного засобу.На місце події о 07:03 прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька та чергового відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області. Вони за допомогою універсального гідроінструменту деблокували водія та передали до рук медиків.До надання допомоги залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.